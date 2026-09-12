„Гардиън“ изненадан: Защо „Евровизия“ ще бъде в Бургас, а не в София
Големият финал е насрочен за 15 май 2027 г., а полуфиналите ще се проведат на 11 и 13 май
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Големият финал е насрочен за 15 май 2027 г., а полуфиналите ще се проведат на 11 и 13 май
От Общината вече подготвят идейна концепция
Артисти и организации от 4 континента се включиха с предложения за културната програма на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата
Бургас продължава уверено своя път към титлата Европейска столица на културата 2032
Кани ви на дискусия, която ще се проведе на 13 март /петък/ в зала "Георги Баев" в Културен център „Морско казино“
Сред най-впечатляващите събития ще е фестивалът за електронна музика “Замръзналите хора”
Министерството на културата на Република България публикува днес, 19.12.2025 г., официалната покана към българските градове за подаване на кандидатури...
Населените места от Област Бургас ще дадат своя отпечатък на европейската културна сцена чрез традиции, съвременно изкуство, иновации
Работим за това да има големи фестивали, които привличат големи аудитории, каза Диана Саватева
Градът ни заслужава този европейски приз, каза Димитър Николов
Музеят на индустрията тук е разположен в стара текстилна фабрика
Фонтан пази историята на влюбени студенти
Градчето, което е европейска столица на културата, има императорската история
Изложбата "Пловдив - Европейска столица на културата 2019 показва 30 фотографии на твореца
С резултатите от проверката ще се сложи край на всички спекулации и цялото внимание ще се насочи към събитийния календар през цялата година на домакин...
Валя Балканска покори скалния град
Организаторите на събитието обаче посочиха, че повод за съмнения относно цената на мероприятието няма, а бюджетът на събитието е публичен и е публикув...
Общината да покаже фактури за какво е изразходвала 2 милиона, зове Дългия
С изложби, музика и театър в Пловдив продължава програмата от откриващия уикенд, с който се постави началото на проекта "Пловдив - Европейска столица...
Отбеляза двуцифрен ръст на туризма и рекордни инвестиции