Община Стара Загора е съпричастна към международната инициатива „Light Up for Mito“

Община Стара Загора изразява своята съпричастност към международната инициатива „Light Up for Mito“, посветена на повишаването на обществената информираност за митохондриалните заболявания.

Кампанията се провежда в рамките на Световната седмица на митохондриалните болести и тази година ще отбележи своя финал на 19 септември. Инициативата обединява организации, институции и общности от различни държави около каузата повече хора да научат за митохондриалните заболявания и за трудностите, с които ежедневно се сблъскват засегнатите и техните семейства.

Митохондриалните заболявания са редки генетични заболявания, свързани с нарушения в процеса на производство на енергия в клетките. Те могат да засегнат различни органи и системи и да се проявят във всяка възраст.

Община Стара Загора подкрепя усилията на Националното сдружение на пациентите с митохондриални заболявания за повече обществена информираност и разбиране към хората, които живеят с тези заболявания.

С присъединяването си към посланието на инициативата Община Стара Загора изразява подкрепа към засегнатите и техните семейства и насочва внимание към необходимостта от повече информираност, разбиране и отношение към хората с редки заболявания.