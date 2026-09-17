Новият EON от Vivacom – още по-добро телевизионно и стрийминг изживяване в едно

Vivacom представи новия EON - ТВ платформа, която поставя фокус върху по-лесното откриване на съдържание и по-персонализираното изживяване, на специално събитие в София. С изцяло нов облик EON обединява телевизия и стрийминг в една свързана среда, съобразена с интересите и навиците на всеки потребител.

Всички клиенти на Vivacom ще получат новите функции и подобрения в EON независимо от абонаментния си план. Платформата се използва на повече от 1,5 милиона устройства в България и предлага видеотека с над 30 000 заглавия

„Когато преди пет години за първи път представихме EON на българския пазар, променихме начина, по който всички ние гледаме телевизия. Днес мога категорично да заявя, че това е най-добрата телевизионна и стрийминг платформа на Vivacom досега. В същото време не спираме да инвестираме в нея, да я развиваме и надграждаме, за да предлагаме отлично изживяване на нашите клиенти“, каза Августин Миланов, Главен директор Маркетинг във Vivacom.

Сред новите функционалности в EON са изцяло обновеният интерфейс, по-лесен достъп до менютата и организация на съдържанието. Благодарение на усъвършенствания AI, новият EON вече опознава зрителите много по-бързо и им помага много лесно да намират и избират съдържание. За първи път категориите обхващат цялата платформа и обединяват съдържание от телевизията, ТВ архива и Видеотеката, така любимото съдържание се открива с един клик, независимо къде се намира. Подобреното текстово и гласово търсене помага на потребителя вече да открива съдържание не само по заглавие, но и по актьор или друга свързана информация.

„Новият EON е много по-добре организиран, по-подреден и по-персонализиран. Всеки член на семейството може да има собствен профил, любимо съдържание и предложения, съобразени с неговите интереси. Благодарение на усъвършенствания изкуствен интелект платформата опознава по-бързо предпочитанията на зрителя и му помага да избира. Резултатът е по-малко време за търсене и повече съдържание, което си заслужава да бъде гледано. Сигурни сме, че новият EON ще хареса на нашите клиенти“, каза Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom.

Телевизионната платформа предлага и повече възможности за защита на най-малките потребители. Възрастовите ограничения са организирани в по-детайлни категории, обхващащи възрастите от 4 до 18 години. Детските профили, заключването и настройките с ПИН код позволяват защитата да бъде съобразена с възрастта на всяко дете.

За любителите на спорта новия EON предлага изцяло нов Sport Mode с по-ясно представяне на информацията и по-бърз достъп до ключовите моменти по време на спортно събитие..

Пълното EON изживяване е достъпно на всички EON приемници, приложението за Smart TV, смартфон, таблет и web версия на eontv.bg. Vivacom анонсира и нов EON приемник, който е много по-компактен, по-бърз и поддържа WiFi 6 сатндарт.

При използване на EON Smart TV приложението не е необходимо инсталиране на допълнително оборудване или посещение от техник, което позволява на клиентите да започнат да гледат веднага след активирането. Платформата поддържа множество аудиопътеки и субтитри в съответствие с европейските изисквания за дигитална достъпност.

За старта на новия EON Vivacom представи и специалния пакет EON Full+, който обединява селекция от собствените канали Arena и Arena PlayUp, SkyShowtime и др, както и до 1 Gbps високоскоростен интернет в 10GIGA мрежата на Vivacom

Зад изключителното потребителско EON изживяване стои именно мрежата, която го прави възможно. Затова Vivacom продължава да инвестира в развитието на своята 10-гигабитова оптична инфраструктура, благодарение на която все повече клиенти днес разчитат на 1 Gbps интернет, а с решения като FTTR, компанията осигурява висококачествена свързаност във всяка точка на дома.