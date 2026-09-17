Хитово шоу с любим водещ се завръща в ефира

"Трейтърс: Игра на предатели" се завръща с втори сезон в края на октомври. Водещ отново ще бъде Владо Карамазов.

"Ще запомните този втори сезон, само чакайте", коментира той.

Първият български сезон на риалитито събра 25 популярни личности в замъка край река Дунав. Водещият Владо Карамазов разпредели участниците на „Предатели“ и „Праведни“.

Сюжетът премина през оспорвани физически изпитания, нощни „убийства“ и емоционални сблъсъци на Кръглата маса, където играчите гласуваха за елиминиране на заподозрените. Стратегиите, блъфовете и предателствата държаха зрителите в напрежение до самия край.

На финала Праведните - Даниел Петканов, Глория Петкова, Ева Веселинова и Георги Коджабашев - демонстрираха пълно взаимно доверие, разкриха и последната заговореност и заслужено си разделиха наградата от 150 000 лева.