3 зодии навлизат в много късметлийски период

На 17 септември 2026 г. три зодиакални знака навлизат в късметлийски период. По време на директното движение на Меркурий най-накрая се доверяваме на интуицията си и действаме според нея, а това променя всичко.

Приключихме с това да позволяваме на нерешителността да ни спира. В четвъртък тези астрологични знаци правят наистина умни избори. Това ни дава увереността да знаем, че в бъдеще можем да се доверим на дълбоките си чувства. Време е да поедем рискове и да продължим напред. Напълно нормално е да се доверим на инстинктите си, защото именно така привличаме късмета и срещаме съдбата си, пише YourTango.

Близнаци

Когато сте изправени пред трудно решение, понякога отстъпвате и в крайна сметка не правите нищо. Позволявате на момента да отмине, но това не винаги е онова, от което се нуждаете. Всъщност понякога вашата нерешителност ви вреди в дългосрочен план.

В четвъртък, по време на директния Меркурий, се чувствате много по-уверени да се обвържете с конкретно решение, отколкото обикновено. Този транзит ви показва, че времето е от съществено значение и че ако не подходите решително сега, ще загубите инерция. Е, вие не искате това, така че се захващайте за работа!

Интересното е, че отдавна копнеете за движение и прогрес. Сега имате своя шанс. Доверете се на себе си, Близнаци. Навлизате в нов, успешен период и ще се справите чудесно.

Везни

Разгледахте опциите си и обмислихте всичко внимателно. Това, с което разполагате сега, е ясен избор. Трябва да вземете решение и трябва да го направите веднага. Няма страшно – директният Меркурий е тук, за да помогне.

Вие не просто ще направите много добър избор, но ще го направите със светлинна скорост. Нещата във вашия свят вече не са в застой. Промените настъпват бързо и това е страхотно, защото късметът е на ваша страна.

Щом започнете да набирате инерция, ще осъзнаете, че определено сте направили правилния избор. Ще видите също, че сте направили нещо за себе си, което е изисквало истинска смелост. Потупайте се по рамото и гледайте как към вас се насочва още повече късмет.

Козирог

Директният Меркурий оказва силно влияние върху вас в четвъртък. По време на този транзит забелязвате, че ви е лесно да вземете решение за нещо, което обмисляте от доста време.

Уморени сте от нерешителността и от колебанието за нещо, което знаете, че трябва да стигне до развръзка. Разгледали сте всички страни и сте направили необходимото проучване. На този ден вече имате своя отговор. Да знаете най-накрая какво да направите, носи неоспоримо усещане за късмет.

Нещо повече – действате незабавно. Не чакате друга опция или по-добър момент. Не чакате и одобрението на някой друг. Късметът е на ваша страна точно сега и възнамерявате да се възползвате от това. Пригответе се, защото благодарение на способността на Меркурий да ускорява нещата, всичко ще се случи бързо.