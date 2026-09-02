Златен септември за 3 зодии

Астрологичната картина през месец септември е доста интересна. Юпитер продължава движението си през Лъв и подкрепя смелостта, развитието и желанието да се действа мащабно.

Венера започва септември в собствения си знак Везни, а Меркурий също преминава във Везни на 10 септември.

В самото начало на месеца се активира и изключително благоприятната връзка между Юпитер и Сатурн. Това е една от онези комбинации, при които късметът не остава само красиво обещание. Юпитер отваря вратата, а Сатурн дава възможност постигнатото да се превърне в нещо трайно, пише zajenata.bg.

Точно затова три знака изпъкват особено силно през септември.

Лъв: Големият късмет идва при вас

Безспорният фаворит на септември е Лъвът.

Юпитер, планетата на разширението, възможностите и големия шанс, се движи именно през този знак. През септември той напредва приблизително от 14-ия до 19-ия градус на Лъв и започва да активира все по-силно родените в първата половина на август.

За Лъвовете това може да бъде период, в който събитията започват да се развиват по-бързо.

Предложение за работа, нов проект, важен клиент, пътуване или възможност, която доскоро е изглеждала далечна, може внезапно да стане реалност.

Юпитер увеличава и увереността. Лъвовете ще бъдат по-забележими, по-смели и по-склонни да поискат онова, което смятат, че заслужават.

И точно това може да се окаже ключът към успеха.

Парите могат да тръгнат нагоре

Септември е подходящ за професионално разрастване и търсене на нови източници на доход.

Това не означава пари, паднали от небето. По-скоро се появяват обстоятелства, чрез които Лъвът може да спечели повече, ако се възползва от тях.

Особено силни могат да бъдат решенията, които имат дългосрочна перспектива.

Любовта също обещава изненади

Юпитер прави Лъвовете по-отворени и привлекателни за околните. Свободните представители на знака могат да срещнат човек, който буквално да промени плановете им.

При обвързаните може да се заговори за следваща стъпка в отношенията, общ дом, пътуване или друго важно решение.

Златното правило за Лъва през септември: Не се крийте. Това е месец, в който трябва да бъдете видени.

Везни: Любовта и парите застават на ваша страна

Втората зодия с изключително интересен септември е Везни.

Месецът започва с Венера във Везни, а това е особено силна позиция, защото Венера управлява този знак.

Тя носи повече чар, дипломатичност, желание за красота и възможности в отношенията. До 10 септември Везните могат да усетят особено силно нейното влияние.

Някои ще получат внимание от човек, когото харесват. Други могат да изгладят отношения, които са преминали през труден период.

Но любовта не е единствената тема.

Венера управлява и парите, ценностите и удоволствията, затова началото на септември може да донесе добра финансова възможност, успешна покупка или предложение за сътрудничество.

След 10 септември идват важните разговори

Тогава Меркурий влиза във Везни.

Това е много добра новина за преговори, договорки, срещи, интервюта и разрешаване на конфликти.

Везните ще намират точните думи по-лесно и могат да убедят човек, от когото зависи важно решение.

Ако през последните месеци нещо е било блокирано заради липса на комуникация, септември дава възможност ситуацията да бъде раздвижена.

В любовта може да започне нова история

За необвързаните представители на знака първата половина на септември е особено интересна.

Запознанство може да започне съвсем непринудено, но постепенно да се превърне в нещо много по-сериозно.

При обвързаните идва възможност да се върне близостта, ако отношенията напоследък са били охладнели.

Златното правило за Везните през септември: Говорете, срещайте се с хора и не отказвайте интересните покани.

Стрелец: Вратата към нещо много по-голямо се отваря

Третият голям печеливш през септември е Стрелец.

Причината отново е Юпитер.

Планетата управител на Стрелеца се намира в огнения Лъв и образува естествено хармонична връзка със знака. Това създава много по-благоприятна среда за развитие, движение и разширяване на хоризонтите.

За Стрелците септември може да бъде месец на голямото „Да“.

Да на пътуване.

Да на нова работа.

Да на обучение.

Да на проект, който излиза извън обичайните граници.

Да на човек, който идва от различна среда или дори от друго място.

Всичко, което разширява света на Стрелеца, получава допълнителен тласък.

Професионална възможност може да промени посоката

Особено интересни са предложенията, свързани с чужбина, интернет, образование, реклама, медии, търговия и работа с нови хора.

Нещо, започнало като малка възможност, може постепенно да се окаже много по-голямо.

Септември насърчава Стрелците да гледат напред, вместо да се връщат към ситуации, които вече са изчерпани.

Краят на месеца носи още повече огън

Към края на септември Марс напуска Рак и преминава в Лъв.

Това допълнително активира огнената стихия и може да даде на Стрелците решителността, която им е липсвала.

Идеята вече няма да бъде само идея. Ще дойде моментът за действие.

Златното правило за Стрелеца през септември: Не избирайте най-сигурната възможност само защото е позната. Погледнете към тази, която може да ви отведе по-далеч.