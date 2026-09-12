Ретроградният Меркурий ще измъчи 4 зодии! Период на сериозни изпитания
Стари конфликти могат да се върнат. Бивши партньори могат отново да потърсят контакт
Следете всички новини, анализи и коментари за Астрология. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Стари конфликти могат да се върнат. Бивши партньори могат отново да потърсят контакт
Безспорният фаворит на месеца е Лъвът
Най-важното през този период е да се научите да разделяте молбите на другите от собствените си нужди
За всеки от знаците успехът ще се прояви по различен начин
Вижте какво очаква всички знаци през идните дни
Луната ще направи съвпад със Северния лунен възел в Риби
В петък, по време на директната Лилит, имаме възможност да разширим това, което вече е наше
Те са в звездния списък на големите победители
Днес всяка зодия получава своя знак
Прогнозата на астроложката Хелена Хейтор
Седмицата започва с новолуние в Рак
Интуиция, любов, търпение и нещо голямо са в менюто днес
Това няма да бъде седмица, в която всичко се случва лесно и без усилия
Те могат да очакват щастливи съвпадения, нови познанства, романтични преживявания и впечатления
Някои трябва да обърнат внимание на здравето, други на важен разговор
15 юли 2026 година носи силен повратен момент в астрологичната картина.След напрегнатото начало на месеца влиянието на Луната започва да намалява след...
На 12 юли Слънцето и ретроградният Меркурий се срещат в Рак
Луната в Телец помага за стабилизиране на емоциите ни
Луната в Телец помага за баланс, добри решения и усещане, че важните неща най-сетне се подреждат
Във вторник можем да си отдъхнем и отново да усетим спокойствието от това просто да съществуваме