Йорданка Христова разкри. Кой е мъжът

Известната българска естрадна певица Йорданка Христова отбелязва своя рожден ден на 10 септември, като посреща празника в отлично настроение и с множество нови творчески планове за бъдещето.

В свое интервю тя споделя, че лятото ѝ е преминало в приятни срещи с роднини и близки, пристигнали от Съединените щати и Канада, сред които е и нейната скъпа сестра. Изпълнителката подбира внимателно своите музикални ангажименти, но на 7 септември ще бъде специален гост в Летния театър в красивия морски град Бургас, където ще изпълни емблематичната си песен „Делфините“, която гордо празнува своя голям 60-годишен юбилей.

Понастоящем тя работи усърдно и върху изцяло нова книга, след като вече създаде успешната си автобиографична трилогия в аудиоформат, а Българската национална телевизия е заснела и вълнуващ документален филм за нейния живот и сцена. Х

Христова не крие силния си интерес към спорта, следила е вълнуващите мачове от Световното първенство по футбол и с голямо удоволствие гледа популярни танцувални формати по телевизията.

В личен план певицата категорично отхвърля идеята да дели дома и леглото си с мъж, тъй като високо цени личната си свобода, необятното спокойствие и пълната тишина по време на сън.

Натрупаният през годините богат жизнен опит я е направил много по-търпелива и дипломатична в отношенията, а най-голямата ѝ радост си остават нейното прекрасно семейство, любимите деца и обичаните внуци, с които споделя всяка своя незабравима празнична вечер.