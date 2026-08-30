Ердоган с двоен триумф навръх Празника на победата! Турция пусна в небето суперсамолет

Исторически пробив в небето направи Турция навръх големия си национален празник.

Днес Анкара отбелязва Празника на победата в памет на решителната победа в битката при Думлупънар през 1922 г., която слага край на Войната за независимост.

Първият сериен модел на свръхзвуковия самолет Hürjet, слязъл директно от поточната линия за нуждите на турските Военновъздушни сили, извърши успешно своя първи официален полет днес.

Това написа Халук Гьоргюн, председател на дирекцията по отбранителната индустрия към турската президентска администрация, на страницата си в социалната мрежа X.

Според него първият самолет Hürjet, който вече е предаден на турските военновъздушни сили, успешно е завършил първия си полет, който е продължил 18 минути.

Този успех слага край на ерата на прототипите и изстрелва Анкара в най-елитния клуб на глобалните отбранителни сили – тези, които сами произвеждат и внедряват собствена реактивна бойна авиация.

Машината е истинско технологично бижу.

Hürjet е едномоторен, тандемен свръхзвуков самолет, проектиран както за напреднало обучение на военни пилоти, така и за лек щурмови изтребител за близка въздушна поддръжка.

Той развива максимална скорост от Мах 1.4, което е близо 1700 км/ч, има обсег на полет от 2200 километра и може да оперира на височина до 13 700 метра. Самолетът е оборудван с най-модерна цифрова пилотска кабина, радар с активна фазирана антенна решетка и може да носи сериозен арсенал от интелигентни бомби и ракети „въздух-въздух“ местно производство.

Турската авиационна индустрия вече изнася продукцията си на най-високо ниво, като наскоро договори продажбата на 30 самолета Hürjet за Испания.

Новият сериен самолет се превръща във водещо оръжие в рамките на мощния Военен съюз между Анкара, Риад и Исламабад. Саудитска Арабия и Пакистан вече проявиха огромен интерес към придобиването на Hürjet, за да модернизират флотовете си.

Успоредно с това, след пускането на изтребителя KAAN, в момента Турция подготвя за полет следващите му, по-съвършени версии. Очаква се това да стане до края на годината.