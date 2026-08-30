САЩ готви база в Испания за въоръжени бомбардировачи B-52

Съединените щати подготвят сериозно разширяване на военновъздушната база Морон в Южна Испания, което ще позволи тя да приема стратегически бомбардировачи B-52 със заредени боеприпаси. Проектът предвижда девет нови места за паркиране на самолети без въоръжение или три специално оразмерени позиции за въоръжени B-52. Официалният бюджет на американските ВВС за финансовата 2027 г. определя стойността на проекта на 75,5 млн. долара и го свързва пряко с повишаване на бойната готовност и способността за бързо развръщане на сили.

Три въоръжени B-52 едновременно

В момента площадката в Морон не позволява безопасното разполагане на въоръжени стратегически бомбардировачи. Причината са изискванията за безопасни дистанции около самолетите при наличие на боеприпаси - сегашната инфраструктура попада в защитни зони около други сгради и съоръжения. Затова новият перон трябва да осигури необходимото пространство при евентуален инцидент и да позволи едновременното обслужване на три B-52 със заредено въоръжение.

Проектът е значителен и като мащаб - новата площадка ще бъде около 123 000 квадратни метра. Американските ВВС изрично записват, че разширението е необходимо за бъдещи тренировъчни и бойни операции и трябва да съкрати времето за излитане, приемане и повторно изпращане на стратегическите самолети.

Десет нови пункта за гориво

Модернизацията далеч не се изчерпва със стоянките за бомбардировачите. Предвидени са десет нови горивни пункта, тръбопроводи и помпи, нови електрически системи, осветление на перона, резервни генератори, системи за отвеждане на водата и защитни съоръжения срещу реактивната струя на самолетите. Ще бъдат разширени и пътищата за достъп.

Съществуващият складов комплекс на инженерните подразделения ще бъде преместен, защото попада върху терена на бъдещото разширение. На друго място трябва да бъдат изградени ново закрито складово помещение и открита складова зона.

Ключова за тренировки и бойни операции

В документите на американските ВВС няма особено двусмислие относно предназначението на инвестицията. Според тях развитата инфраструктура е „ключов фактор“ за тренировки и бойни операции, тъй като позволява бързо реагиране и позициониране на силите в определени срокове. Разширеният перон за стратегически бомбардировачи трябва да увеличи способността на Морон да изпълнява бъдещи мисии.

Военните предупреждават и какво би станало без инвестицията - недостатъчната инфраструктура би ограничила броя на полетите, присъствието на самолети и способността на САЩ и съюзниците им да действат при учения или извънредни операции.

Морон гледа към Средиземно море и Близкия изток

Значението на базата идва преди всичко от географията. Морон се намира в Южна Испания и дава бърз достъп до Средиземноморието, Северна Африка и направленията към Близкия изток. Американската 496-а ескадрила определя съоръжението като жизненоважна връзка за операции източно от САЩ заради дългата писта, големите самолетни площадки, системите за зареждане и благоприятните метеорологични условия.

B-52 вече редовно използват Морон при мисии на Bomber Task Force Europe. През май 2025 г. там бяха разположени B-52H от 23-та експедиционна бомбардировъчна ескадрила, а през ноември същата година нова група американски бомбардировачи пристигна за многонационални тренировки със съюзници от НАТО. Американските ВВС определят тези мисии като начин за бързо прехвърляне на бойна авиация и поддържане на стратегическо възпиране в Европа.

Проектът идва след остър спор с Мадрид

Разширяването има и чувствителен политически фон. През март Испания отказа базите Морон и Рота да бъдат използвани за американските удари срещу Иран в рамките на операция „Епична ярост“. Правителството в Мадрид не разреши и испанското въздушно пространство да бъде използвано от самолети, участващи пряко в атаките. След решението част от американските самолети за дозареждане напуснаха Морон.

Експерти отбелязват именно този контраст - Вашингтон разширява възможностите за стратегически бомбардировачи в база, която Испания само преди няколко месеца отказа да предостави за конкретна американска военна операция срещу Иран. Самото строителство обаче не отменя испанския суверенитет върху използването на базата и не означава автоматично разрешение за бъдещи бойни мисии.

До три години строителство

Предварителната тръжна документация поставя стойността на договора в широк диапазон между 25 и 100 млн. долара, докато бюджетният документ на ВВС конкретизира искането на 75,5 млн. долара. След официалното разрешение за започване на строителството изпълнението е планирано за 1038 календарни дни - малко под три години.

Американските ВВС определят проекта като необходим за „максимизиране на възможностите на летището, готовността и безопасността“ и за подкрепа на двустранни и многонационални тренировки и бъдещи извънредни операции.