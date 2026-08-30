Зловеща трагедия! Кораб с 270 души се преобърна, има загинали

Пътнически кораб се е обърнал край Кирения, в северната част на Кипър. При инцидента са загинали най-малко 6 души, съобщава CNN.

Министърът на транспорта на Северен Кипър Ерхан Аръклъ заяви, че спасителната операция продължава, а точният брой на жертвите все още не е установен. По първоначални данни на борда е имало около 270 души.

Фериботът е отплавал от пристанището на Кирения по направление към турското пристанище Ташуджу, в провинция Мерсин. Плавателният съд се е преобърнал малко след отплаването на около 2 км от брега.

DENİZDE CAN PAZARI: KURTARILMAYI BEKLEYEN YÜZLERCE YOLCU, TERS DÖNEN GEMİNİN ÜZERİNDE BEKLİYOR!



Girne Limanı'ndan çıkış yaptıktan kısa süre sonra 2-3 km açıkta alabora olan 279 kişinin bulunduğu Filo Jet'e ait Express Yolcu Gemisi'ndeki yolcular ters dönen geminin üzerinde… pic.twitter.com/Z19sNxhW90 — Özgür Gazete Kıbrıs (@CyprusNewspaper) August 30, 2026

По неофициална информация катамаранът е започнал да поема вода откъм кърмовата част. Капитанът е установил проблема и е направил опит да върне плавателния съд обратно към брега, но опитът не е успял и корабът се е преобърнал.

След инцидента към мястото са изпратени екипи на бреговата охрана, спасителни плавателни съдове и хеликоптер. В спасителната операция са се включили и намиращи се в района частни и търговски плавателни съдове, които са се отправили към мястото на произшествието, за да помогнат на хората във водата.

Към района са изпратени линейки и медицински екипи. Извършва се проверка на обстоятелствата около инцидента.