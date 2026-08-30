Свят

Зловеща трагедия! Кораб с 270 души се преобърна, има загинали

Спасителните операции продължават

Зловеща трагедия! Кораб с 270 души се преобърна, има загинали
30 авг 26 | 16:07
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Мира Иванова

Пътнически кораб се е обърнал край Кирения, в северната част на Кипър. При инцидента са загинали най-малко 6 души, съобщава CNN.

Министърът на транспорта на Северен Кипър Ерхан Аръклъ заяви, че спасителната операция продължава, а точният брой на жертвите все още не е установен. По първоначални данни на борда е имало около 270 души.

Фериботът е отплавал от пристанището на Кирения по направление към турското пристанище Ташуджу, в провинция Мерсин. Плавателният съд се е преобърнал малко след отплаването на около 2 км от брега.

По неофициална информация катамаранът е започнал да поема вода откъм кърмовата част. Капитанът е установил проблема и е направил опит да върне плавателния съд обратно към брега, но опитът не е успял и корабът се е преобърнал.

След инцидента към мястото са изпратени екипи на бреговата охрана, спасителни плавателни съдове и хеликоптер. В спасителната операция са се включили и намиращи се в района частни и търговски плавателни съдове, които са се отправили към мястото на произшествието, за да помогнат на хората във водата.

Към района са изпратени линейки и медицински екипи. Извършва се проверка на обстоятелствата около инцидента.

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Автор Мира Иванова

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