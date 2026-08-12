Трагедия край Несебър: Самоделен и незаконен мотоделтапланер погуби човек

Тежък инцидент с мотоделтапланер е станал днес край Несебър. Двама души са паднали във водата, съобщиха БНР и БНТ.

Сигналът за произшествието е подаден около 11:00 часа. Инцидентът е станал край плаж „Олимпийски надежди“ в квартал „Аурелия“.

На мотоделтапланера са били двама души – инструктор и клиент.

По първоначални данни 71-годишният инструктор от София е в тежко състояние. Той е изваден и откаран в болница.

По неофициална информация, цитирана от местния сайт „Флагман“ и БНТ, другият човек е загинал, като тялото му все още е във водата.

Разследването на инцидента е поето от прокуратурата. На този етап не е ясно дали мотоделтапланерът е бил част от организирана туристическа услуга или е бил частен.

Мотоделтапланерът е бил самоделно направен, имал е мотор, като спасителите от района съобщават и че по-рано е имало инциденти с него, предава bTV.

Машината е била абсолютно назконна, не е регистрирана, все още не е ясно дали инструктурут някога е бил глобяван.

Инцидентът връща спомена за трагедията от август миналата година, когато 8-годишно дете загина след падане при парасейлинг край Несебър.

Тогава детето и майка му били издигнати с парашут над морето, но след скъсване на колан момчето паднало от около 50 метра височина във водата.

След трагедията бяха задържани и обвинени отговорникът на атракциона, морякът и капитанът на плавателния съд.