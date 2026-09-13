Трагедия край Несебър: Самоделен и незаконен мотоделтапланер погуби човек
71-годишният инструктор е в тежко състояние
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71-годишният инструктор е в тежко състояние
И двамата са с дълбоки рани и силна кръвозагуба, а експерти подозират тропически вид в Средиземно море
Какво заведение бил намерил
Летището в Лас Вегас е позанто като място, където се сбъдват невероятни истории
Какво съветват опитни летуващи в района
Дронове кръжат над планина
44-годишен мъж почина по време на преход въпреки намесата на спасители и хеликоптер
Смята, че е бил дрогиран предварително
С един удар е причинена смъртта
Паднал е от Джамджиевите скали и е починал
В момента връзката с него е прекъсната
В момента няма информация за инциденти
Мъжът падна от 600 метра височина
Турист е в много тежко състояние, машината аварира
37-годишен израелски гражданин падна от терасата на хотел
Буйствал в хотел
Акцията е била трудна, наземна и тежка
Как да опознаеш един град, когато си турист и искаш да видиш най-емблематичните места по време на престоя си?!
Работата по случая продължава
Настанена е в реанимация, в тежко състояние, с множество фрактури