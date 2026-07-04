Антъни даде последните си 10 долара и спечели 3 милиона

Малцина биха заменили последните си 10 долара за игра на слот машина вместо за чаша кафе. Именно това решение обаче превърна един турист в милионер за броени секунди.

На 28 юни Антъни чакал полета си на летището в Лас Вегас. В джоба си имал едва 10 долара и решил да опита късмета си на популярната слот машина „Колелото на късмета“. Решението се оказало съдбоносно – машината ударила джакпот от впечатляващите 3,3 милиона долара.

Печалбата беше потвърдена както от ръководството на летището, така и от производителя на машината – International Game Technology. От компанията коментираха с усмивка, че това със сигурност е един незабравим престой на летището.

Късметът на Антъни не свършва дотук. Макар федералното законодателство в САЩ да предвижда удържане на данък при големи печалби, щатът Невада не облага с данък нито личните доходи, нито печалбите от хазарт. Това означава, че милионерът ще запази цялата сума според правилата, приложими в щата.

Летището в Лас Вегас вече има репутация на място, където се сбъдват невероятни късметлийски истории. През май 2025 г. друг пътник спечели над 1,8 милиона долара на същата машина, след като заложил само 5 долара. Две години по-рано жена, чакаща прекачване, си тръгна с джакпот от над 643 000 долара.

Рекордът за най-голяма печалба на американско летище обаче остава непроменен. През 2010 г. слот машина Megabucks на летището в Рино, щата Невада, изплати невероятните 10,4 милиона долара.

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