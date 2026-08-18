ЕС готви нов удар по пушачите

Европейският съюз предлага значително увеличение на данъците върху цигарите и за първи път въвеждане на минимални акцизи на равнище ЕС върху електронните цигари, нагреваемите тютюневи изделия и никотиновите паучове. Предложението идва след преглед, установил, че действащите правила вече не успяват да следват бързите промени на пазара на никотинови продукти.

Инициативата е резултат от оценката на Европейската комисия на рамката за контрол на тютюна, според която съществуващото законодателство все повече изостава от новите тенденции. Делът на пушачите сред пълнолетните граждани на ЕС е намалял от 28% на 24%, но близо един на всеки четирима европейци продължава да пуши, а около 700 000 души годишно умират от заболявания, свързани с употребата на тютюн.

Предложеното преразглеждане на Директивата за данъчно облагане на тютюневите изделия предвижда минималните акцизи върху цигарите да бъдат увеличени със 139%. За първи път ще бъдат въведени общоевропейски данъци върху новите никотинови продукти, а системата на ЕС за проследяване ще обхване и суровия тютюн с цел борба срещу незаконната търговия.

Потреблението постепенно се измества от традиционните цигари към електронни цигари, устройства за нагряване на тютюн като „Айкос“ и никотинови паучове, пише „Евронюз“.

Световната здравна организация съобщава, че 11,6% от децата на възраст между 13 и 15 години в европейския регион вече използват подобни продукти. Здравни експерти предупреждават, че макар те да могат да излагат потребителите на по-малко вредни химикали в сравнение с традиционните цигари, не са безрискови, водят до зависимост и все по-често се рекламират чрез различни вкусове, социалните мрежи и маркетинг, насочен към младите хора.

Данъчното предложение остава спорно. През юни 2026 г. Европейският парламент не успя да приеме необвързващо становище, след като евродепутатите отхвърлиха смекчен вариант на доклада заради разногласия относно мащаба на реформите.

Законодателният процес продължава, тъй като решенията за данъчното законодателство се вземат от Съвета на Европейския съюз и изискват единодушното съгласие на всички 27 държави членки.

Трябва ли предложението да бъде прието и ще успеят ли по-високите данъци да ограничат тютюнопушенето в ЕС? Анкетата е анонимна и попълването ѝ отнема само няколко секунди. Резултатите ще бъдат представени във видеоматериали, статии и бюлетини в рамките на общоевропейското отразяване и ще допринесат за бъдещите материали по темата.