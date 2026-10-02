Заради скъпия дизел: Пускат до 100 млн. барела от резервите

Лидерите на страните от Г-7 са постигнали съгласие за координирани действия за понижаване на цените на дизеловото гориво, съобщи френският президент Еманюел Макрон.

В публикация в X Макрон посочи три основни мерки, с които най-развитите икономики ще се опитат да увеличат предлагането и да овладеят ценовия натиск.

Първата е да се даде по-голяма гъвкавост на производството, така че рафинериите да могат да увеличат максимално количествата гориво, които произвеждат.

Втората и най-сериозна стъпка е освобождаването на до 100 милиона барела от стратегическите резерви в рамките на четири месеца. Това ще стане съвместно с партньорски държави и под координацията на Международната агенция по енергетика.

Третата договорена мярка е да се избягват ограничения, които биха затруднили движението на енергийни и петролни продукти между партньорските държави.

Тръмп: Европа се съгласи

Малко след съобщението на Макрон американският президент Доналд Тръмп обяви в социалните мрежи, че Европа се е съгласила да освободи значително количество дизелово гориво от запасите си.

„Европа току-що се съгласи да освободи огромно количество от своите богати запаси от дизелово гориво. Процесът ще започне незабавно“, написа Тръмп.

Той завърши публикацията с характерното: „Благодаря за вниманието по този въпрос! Президент DJT“.

Дизелът във Великобритания удари 2 паунда за литър

Причината за спешните действия се вижда особено ясно във Великобритания, където според автомобилната организация RAC цената на дизела вече е достигнала 2 паунда за литър.

Шайлеш Парек, собственик на компания, управляваща седем бензиностанции в Уест Мидландс, разказва пред BBC, че в три от обектите му границата от 2 паунда вече е премината.

Засега обаче той не наблюдава паническо презапасяване.

„През последните няколко седмици поръчваме повече гориво“, казва Парек. Според него увеличението може да е свързано и с края на летния период и връщането на хората към нормалния работен ритъм. „Не съм видял нищо извънредно“, допълва той.

Таксиметров шофьор: Давам още 50 паунда седмично

Ударът върху хората, които ежедневно използват автомобилите си за работа, вече е осезаем.

Таксиметров шофьор на име Джим, лицензиран от общината в Бирмингам, разказва пред BBC, че разходите му за дизел са скочили с около 50 паунда седмично.

„Преди зареждах дизел за около 135 паунда седмично, а сега вече стигам до около 185“, казва той.

Шофьорът няма възможност просто да прехвърли по-високите разходи върху клиентите, тъй като тарифите на такситата се определят от местните власти и апаратите трябва да работят по официално утвърдените цени.