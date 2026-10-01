Тръмп: Иран може да е свързан с „ФлайДубай“, ще ги ударим много тежко

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към Иран след драмата на борда на самолет на Flydubai, пътуващ от Дубай за Тел Авив. Американският президент заяви, че разследващите проверяват дали Техеран има връзка с втория пилот, обвинен, че е нападнал капитана и се е опитал да разбие машината.

Засега обаче няма представени доказателства за участие на Иран, а мотивът за нападението остава предмет на международно разследване.

На въпрос на журналисти в Белия дом дали е получил информация за евентуална връзка между нападателя и Иран, Тръмп отговори:

„Работим по въпроса в момента. Бих казал, че според това, което чувам, отговорът е „да“, но все още работим по въпроса.“

Президентът не представи подробности или доказателства в подкрепа на предположението.

„Ще бъдат ударени много тежко“

Тръмп беше попитан и каква ще бъде реакцията на САЩ, ако разследването установи, че Техеран действително стои зад атаката.

„О, ще бъдат ударени. И то много тежко, не се притеснявайте“, заяви той.

„Просто ги попитайте. Те знаят какво се е случило. Ще бъдат ударени много тежко“, добави американският президент.

Драма на 10 000 метра височина

Инцидентът стана на борда на полет FZ1073 на Flydubai от Дубай за Тел Авив. Според разследващите вторият пилот, който е гражданин на Оман, нападнал с нож капитана Смит Мачхар, индийски гражданин.

По време на борбата самолетът започнал стремително да губи височина. Данните от полета показват спад от около 14 000 фута за изключително кратко време. Раненият капитан успял да отвори вратата на пилотската кабина, след което пътници и членове на екипажа се намесили и обезвредили втория пилот.

Машината впоследствие била стабилизирана и извършила аварийно кацане в Табук, Саудитска Арабия. На борда е имало над 170 души, повечето израелски граждани. Всички са оцелели.

Мотивът остава неизвестен

Властите на няколко държави участват в разследването. Сред проверяваните версии е терористичен мотив, но разследващите не са обявили окончателно заключение за причините за нападението.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че според него вторият пилот е бил подложен на ислямистка радикализация, но не представи публично доказателства за това. По отношение на евентуална иранска следа самият Нетаняху по-рано каза, че е „твърде рано“ да се правят подобни заключения.

Flydubai също призова да не се правят преждевременни предположения, докато властите не установят фактите и мотивите за случилото се. Авиокомпанията временно преустанови полетите си до и от Израел.