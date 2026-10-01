Нов скандал разтърси партията на Льо Пен! Шокиращи съобщения

Нов спор около предполагаеми антисемитски изказвания на председателя на френската крайнодясна партия „Национален сбор“ Жордан Бардела се разгоря, след като разследващата медия „Медиапар“ публикува скрийншотове на съобщения, за които твърди, че са изпратени от политика през 2013 г.

Според изданието автентичността на извлечението от разговора е удостоверена от съдебен изпълнител, съобщава Франс прес. Бардела обаче категорично отхвърля обвиненията и определя съобщенията като „груби фалшификати“.

Разговорите били изискани от „Мета“

Според „Медиапар“ човекът, с когото Бардела предполагаемо е разговарял, е поискал от компанията „Мета“, собственик на Фейсбук, копие от кореспонденцията им в Месинджър.

Полученото извлечение впоследствие е било удостоверено от съдебен изпълнител, посочва разследващата медия.

Изданието твърди, че разговорите съдържат и редица биографични подробности, които подкрепят заключението му, че съобщенията са написани именно от Бардела.

Сред тях са споменавания на майка му, която е родена в Италия, интервю за вестник „Паризиен“ през 2013 г., както и неуспешен опит за прием в престижния френски Институт за политически науки.

Какво пише в спорните съобщения

В едно от съобщенията, приписвани на Бардела, се твърди, че всички банки са собственост на евреи.

В друго се съдържа антисемитското твърдение, че евреите се стремят да доминират над останалите народи, да ги подчиняват и ограбват.

Това са изказвания, публикувани и приписвани на политика от „Медиапар“, а не установени негови позиции.

Бардела отрече авторството им още при първото им публикуване в понеделник. Според него обвиненията имат за цел да дестабилизират президентската кампания на „Национален сбор“.

Марин Льо Пен застана зад Бардела

На фона на спора Марин Льо Пен заяви, че има пълно доверие на Жордан Бардела.

По-рано тя посочи, че ако спечели президентските избори през 2027 г., възнамерява той да стане министър-председател.

Разпространението на спорната кореспонденция поставя нов въпрос пред предизборната кампания на партията, докато двете страни продължават да поддържат противоположни версии за произхода и достоверността на съобщенията.

Според публикацията на „Медиапар“ удостоверяването потвърждава, че извлечението от разговора не е променяно впоследствие и че събеседникът е регистриран във Фейсбук с името Жордан Бардела. Изданието подкрепя твърдението си за самоличността му и със съдържанието на кореспонденцията. Това обаче остава оспорвано от самия политик, който е подал жалба за клевета срещу медията.