Франция пламна: Ученическите протести прераснаха в сблъсъци и палежи

Франция преживява най-тежкия ден от началото на ученическите протести. Блокадите на гимназии вече прераснаха в сблъсъци с полицията, палежи и нападения, а премиерът Себастиен Льокорню свика кризисно заседание заради бързото разрастване на напрежението. Ройтерс и Асошиейтед прес съобщават за стотици задържани, десетки ранени и тежки инциденти в Марсилия, Нант, Сен Дени и други градове. Властите предупреждават, че към ученическото недоволство на места се присъединяват групи, които целенасочено търсят сблъсъци.

Пожарна кола в пламъци в Марсилия

Най-драматичните събития са в Марсилия. По информация на Ройтерс стотици младежи са обкръжили пожарен автомобил, пристигнал да гаси пожар край гимназията „Сент-Екзюпери“. Пожарникарите били принудени да напуснат машината, след което тя била подпалена.

В друга гимназия в града - „Виктор Юго“, директор е бил залят с бензин и е пострадал. Прокуратурата в Марсилия потвърждава нападението, като към момента не съобщава всички подробности за състоянието му.

Асошиейтед прес също описва рязка ескалация и съобщава за палежи, хвърляне на предмети и нападения около училища. Именно заради насилието властите вече настояват част от блокираните или повредени училища временно да преминат към дистанционно обучение.

Огън и в Нант, сблъсъци край Париж

Напрежението не е ограничено само до Южна Франция. В Нант пожар избухна в гимназията „Нелсън Мандела“. Ройтерс съобщава, че сградата е била евакуирана, а учениците, които е трябвало да пристигнат по-късно, са били връщани. Няма данни за пострадали при този инцидент.

В Сен Дени, северно от Париж, ситуацията също е напрегната. Младежи се събраха срещу полицейски кордони, а при отделни сблъсъци бяха използвани пиротехнически средства и хвърляни предмети. Полицията отговори със сълзотворен газ.

Учениците обвиняват силите на реда в прекомерна употреба на сила. Част от преподавателите също застават между протестиращите и полицията, за да предотвратяват сблъсъци.

Стотици арести само за ден

Мащабът на протестите нараства изключително бързо. Според данни, цитирани от Ройтерс, само в сряда са били задържани 625 души, а ден по-рано - повече от 440. Огромната част от арестуваните са непълнолетни.

От началото на протестите има и сериозен брой пострадали. Френският министър на образованието Едуар Жофре съобщи за 119 ранени ученици и служители в училищата, като сред пострадалите има директори и преподаватели.

Ройтерс съобщава и за седем отделни случая, при които срещу служители на реда е била хвърляна солна киселина. В Лил, Лион и други градове са регистрирани нападения срещу полицейски кордони с бутилки, камъни и различни предмети.

Премиерът събра кризисен щаб

Заради ескалацията премиерът Себастиен Льокорню свика кризисна среща с ключови министри. По информация на Асошиейтед прес той е поискал министрите да отменят планираните си пътувания през следващите дни, за да може правителството да съсредоточи усилията си върху овладяването на ситуацията.

Вътрешният министър Лоран Нунес заяви, че на места се наблюдават групи, които се придвижват от училище на училище и подтикват учениците към насилие.

„Наблюдавахме, че на определени места има хора, които действат като агитатори и се преместват от едно училище към друго, за да подтикват ученици към актове на насилие“, каза Нунес, цитиран от Ройтерс.

Правителството прави ясно разграничение между исканията на учениците и насилието по време на част от протестите. Властите признават, че проблемите в училищата трябва да бъдат разгледани, но настояват блокадите, палежите и нападенията да бъдат прекратени.

Защо избухнаха протестите

Недоволството започна преди около седмица в района на Париж, но бързо се разпространи из цялата страна. Учениците протестират срещу недостига на учители, претоварените учебни програми, големите класове и лошото състояние на част от училищната инфраструктура.

Ройтерс съобщи още в сряда, че протестни действия или нарушения на учебния процес вече са засегнали 356 гимназии. Част от учениците разказват за училища с проблеми с отоплението, прегряване през топлите дни, лоша материална база и дори наличие на хлебарки и плъхове.

„Имаме учебни дни от 8 сутринта до 6 вечерта. Хората не разбират какво причинява това психически“, разказа ученичка пред Асошиейтед прес.

Бюджетът наля допълнително напрежение

Протестите избухват в особено чувствителен момент за френското правителство. В четвъртък кабинетът представи проекта си за бюджет за 2027 г., който включва сериозни ограничения на разходите.

Според Ройтерс правителството планира мащабни икономии, докато синдикатите и част от опозицията настояват, че именно публичните услуги, включително образованието, вече страдат от недостиг на средства и персонал.

Ученическите протести съвпаднаха и със стачни действия на работещи в публичния сектор. Така недоволството от състоянието на училищата постепенно се вписа в по-широка социална криза.

Властите предупреждават: Училищата ще минат онлайн

Министърът на образованието обяви, че там, където блокадите и насилието създават опасност за учениците и служителите, часовете ще бъдат прехвърляни дистанционно.

„Насилието няма да лиши учениците ни от фундаменталното им право на образование“, заяви той.

Към вечерта ситуацията остава напрегната. Ройтерс и Асошиейтед прес подчертават, че протестите продължават да се разпространяват, а властите засилват полицейското присъствие около училищата.

В същото време остава важна уговорката, че при част от най-тежките инциденти разследващите говорят за „нападатели“ и „нарушители“, без във всеки случай да е установено, че те са ученици или участници в първоначалните протести. Това разграничение става все по-важно, тъй като мирното недоволство в част от градовете вече се смесва с открито насилие.