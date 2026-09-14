Свят

Франция изтръпна. Рекордни цени на бензина

Само за половин година горивото поскъпна с 40 евроцента

Франция изтръпна. Рекордни цени на бензина
14 сеп 26 | 22:03
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Александра Василева

Цените на бензина и дизела във Франция достигнаха рекордни нива. Средната цена на най-популярния бензин SP95-E10 надхвърли €2.1 на литър, съобщава Le Figaro.

Според последните данни за мониторинг на цените, към 13 септември един литър SP 95-E 10 струва средно на френските шофьори €2,131.

Цената на дизеловото гориво вече е около €2.31 на литър.

Горивото във Франция не спира да се покачва последните месеци.

За сравнение, В края на февруари един литър SP95-E10 беше с около 40 евроцента по-евтин, а дизелът с повече от 50 цента по-евтин.

Един от основните фактори за растеж е покачването на световните цени на петрола на фона на конфликта с Иран и ситуацията около Ормузкия проток.

Растящите цени все повече влияят върху разходите на французите. Повишаването на цените стана особено чувствително за жителите на селските райони, които са по-зависими от личен транспорт.

Бензинът в Германия преди дни също постави нов ценови рекорд на фона на ново изостряне на конфликта между САЩ и Иран. Средната цена на литър Super E10 достигна €2,215.

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Автор Александра Василева

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1 Коментара
ХАХ
преди 1 час

За Франция с това жедърско и неадекватно управления дизела трябва да стане поне 5 ЕВРА за литър и даже нагоре. За да може ВСИЧКИ французи да усетят какви бок...уци ги опошляват. И да ги парят където трябва - на гилотината.

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