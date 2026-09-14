Франция изтръпна. Рекордни цени на бензина

Цените на бензина и дизела във Франция достигнаха рекордни нива. Средната цена на най-популярния бензин SP95-E10 надхвърли €2.1 на литър, съобщава Le Figaro.
Според последните данни за мониторинг на цените, към 13 септември един литър SP 95-E 10 струва средно на френските шофьори €2,131.
Цената на дизеловото гориво вече е около €2.31 на литър.
Горивото във Франция не спира да се покачва последните месеци.
За сравнение, В края на февруари един литър SP95-E10 беше с около 40 евроцента по-евтин, а дизелът с повече от 50 цента по-евтин.
Един от основните фактори за растеж е покачването на световните цени на петрола на фона на конфликта с Иран и ситуацията около Ормузкия проток.
Растящите цени все повече влияят върху разходите на французите. Повишаването на цените стана особено чувствително за жителите на селските райони, които са по-зависими от личен транспорт.
Бензинът в Германия преди дни също постави нов ценови рекорд на фона на ново изостряне на конфликта между САЩ и Иран. Средната цена на литър Super E10 достигна €2,215.