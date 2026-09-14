Скандалът трещи! Главният прокурор на Украйна побегна тайно

Главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко напусна страната през нощта и замина за Полша, съобщиха украински медии. Бягството му се случва само няколко дни след като той подаде оставка във връзка с разраснал се корупционен скандал. Той твърди, че се намира в „командировка“ в чужбина. От неправителствената организация „Център за борба с корупцията“ заявиха, че президентът Володимир Зеленски лично му е позволил да напусне Украйна въпреки продължаващите разследвания.

Юридически Кравченко все още заема поста си, но украинският държавен глава призова депутатите да подкрепят бързото му отстраняване. „Има само един път за този главен прокурор: уволнение от длъжност. Точно това му казах“, написа Зеленски в „Телеграм“ едва 50 минути след медийните съобщения. Съгласно украинското законодателство президентът трябва официално да внесе предложението в парламента, като според депутати гласуването за приемане на оставката е насрочено за следващия ден.

Разследванията срещу прокуратурата и взаимните обвинения

Напрежението около Кравченко ескалира миналата седмица, когато разследване на корупция стигна до самата Главна прокуратура. Вярно е, че срещу самия Кравченко не са повдигнати обвинения и той не е официално заподозрян, но антикорупционните органи обвиниха негов пряк подчинен в подпомагане на организирана група за измами.

В отговор, във видеоклип в социалните мрежи, Кравченко отправи тежки обвинения срещу органите за борба с корупцията и призова ръководителите им да подадат оставка. Той съобщи, че е започнал разследване и е подписал уведомление за подозрение срещу Семен Кривонос - директора на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ). Кравченко твърди, че Кривонос е фалшифицирал официални документи с цел получаване на „неправомерна облага в особено големи размери“ и е извършил фиктивно осиновяване, за да избегне съдебна отговорност. Прокурорът загатна и за по-нататъшни разследвания срещу друга сходна институция.

Националното антикорупционно бюро (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) бързо отхвърлиха твърденията му, определяйки ги като поредна стъпка от „системна атака срещу независимите антикорупционни органи“. Двете институции подчертаха, че на Кривонос не е повдигнато официално обвинение.

Институционална криза и залогът за Украйна

Отношенията между независимите антикорупционни институции и останалите правоохранителни органи в Украйна са под постоянно напрежение през последната година. Кравченко и преди е критикуван от опонентите си за предполагаемо участие в опитите за ограничаване на независимостта на НАБУ и САПО - обвинения, които той категорично отрича.

Текущият институционален конфликт избухва в изключително критичен moment. Въпреки че от 2014 г. насам с помощта на Запада бяха създадени половин дузина антикорупционни структури, експертите от „Трансперънси интернешънъл“ все още определят Украйна като една от най-корумпираните страни в Европа. Ескалацията на скандала затруднява осъществяването на ключовите антикорупционни реформи, от които зависи жизненоважното финансово подпомагане от международните партньори, и същевременно подкопава общественото доверие към управлението по време на войната срещу Русия.