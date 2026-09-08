Кирливите ризи излязоха наяве. Главният прокурор на Украйна си тръгва

Огромен корупционен скандал разтърси върха на украинската прокуратура и завърши с оставката на главния прокурор Руслан Кравченко. Само няколко часа преди да обяви решението си той твърдеше, че няма намерение сам да напуска поста. Междувременно в съдебната зала изплуваха крайно неудобни подробности - негов високопоставен подчинен според Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) е координирал ремонт в дома му, помагал е за американска виза на съпругата му и е организирал рождения му ден в Мадрид. Кравченко отрича да е замесен в престъпната схема.

Следобед остава, вечерта вече си тръгва

На 7 септември около 17 часа Кравченко заяви пред журналисти, че не планира да подава оставка по собствено желание. Той увери, че не се държи за поста, но ако трябва да бъде освободен, това е решение на президента Володимир Зеленски и Върховната рада.

Няколко часа по-късно всичко се обърна. „Това е политическо решение. И аз го взех съзнателно. Не искам длъжността главен прокурор да бъде използвана като инструмент за политическо противопоставяне“, написа Кравченко, обявявайки, че е подал оставката си. Той благодари на Зеленски и парламента за доверието и поиска решението му да бъде прието.

Рязката промяна дойде на фона на операция „Карфаген“ - едно от най-шумните антикорупционни разследвания в Украйна през последните дни.

Колцентрове, подкупи и пране на пари

НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура обявиха, че са разбили предполагаема престъпна организация, създадена според разследващите в средата на 2025 г. от ръководител на структурно звено в Офиса на главния прокурор.

Версията на разследването е тежка - участници в групата системно са получавали неправомерни облаги, за да не пречат на измамнически колцентрове, които мамели както украинци, така и чужденци. Част от получените средства според НАБУ е била легализирана чрез недвижими имоти, ценности и друго имущество. Антикорупционните органи говорят за активи за над 20 млн. гривни.

В центъра на делото се оказа Сергей Кропива - заместник-началник на Департамента за международно сътрудничество на Офиса на главния прокурор. Той беше задържан, а Висшият антикорупционен съд го остави под стража с възможност за гаранция от 120 млн. гривни.

Но именно когато обвинението започна да обяснява връзките на Кропива, името на самия Кравченко изплува с пълна сила.

Ремонтът в Козин

Прокурор от САП заяви пред Висшия антикорупционен съд, че записани разговори показват особено близки отношения между Кропива и Кравченко.

Според представените от обвинението материали Кропива е организирал и координирал ремонтните дейности в къщата в Козин, в която живее главният прокурор. Той комуникирал с майстори и други хора по техническите въпроси около имота.

В съдебната зала представителят на САП стигна още по-далеч. По думите му разговор от 4 март показвал, че Кропива се намира „под протектората на главния прокурор“, което според обвинението обяснявало и големите му фактически правомощия.

Следствието го определя като доверено лице на Кравченко и сочи приятелски и неформални отношения между двамата. Това е позиция на обвинението и предстои да бъде проверена от съда.

Виза за съпругата и рожден ден в Мадрид

Ремонтът далеч не е единственият детайл. Според данните, огласени от прокурора на САП, Кропива е помагал за издаването на американска виза на съпругата на Кравченко. Освен това се е занимавал с организацията на рождения ден на главния прокурор в Мадрид.

Именно тези битови и лични услуги се превърнаха в ключов аргумент на разследващите, че връзката между двамата далеч не се е ограничавала до обичайните служебни контакти.

САП не твърди само, че Кропива е познавал началника си. Тезата на обвинението е, че той е бил човек от най-близкото му обкръжение и е изпълнявал задачи, нямащи много общо с формалната длъжност на чиновник в международния департамент на прокуратурата.

Сейфът с пачките подпали още подозрения

НАБУ и САП публикуваха и кадри от операция „Карфаген“, включително отворен сейф, натъпкан с пачки пари. Снимките бързо обиколиха украинските медии и социалните мрежи.

Появиха се твърдения, че сейфът е бил открит в помещения на главния прокурор, но Кравченко категорично отрече тази версия. Няма достатъчно надеждни публични данни, които да позволяват парите да бъдат приписани лично на него.

Самият факт, че подобни кадри се появиха от разследване, водещо към висш служител от собственото му ведомство, обаче нанесе тежък репутационен удар.

Кравченко: Нямам нищо общо

Кравченко от самото начало отрича да е покровителствал незаконни колцентрове или да е използвал правомощията си в тяхна полза.

Той заяви, че е осигурил пълен достъп до работния си кабинет при следствените действия и че няма процесуален статут по делото „Карфаген“. Към 7 септември това действително беше така - той не беше обявен за заподозрян или обвиняем.

След избухването на скандала Кравченко отстрани Кропива от работа и нареди да бъде подготвено освобождаването му. Поръча и проверки в прокуратурата, включително тестове с полиграф за служители, работили по дела, свързани с незаконни колцентрове.

За Кравченко разговорите около къщата са битови отношения, а не доказателство, че е знаел или участвал в предполагаемата престъпна дейност на своя подчинен.

Оставката не затваря въпросите

Точно това прави финала толкова неудобен за вече бившия главен прокурор. Няма публично обвинение срещу него, но около най-близкия кръг на ведомството му се развива разследване за чадър над измамнически колцентрове и пране на пари. В съдебна зала прокурори описват един от основните заподозрени като негов доверен човек, който се занимава с дома му, съпругата му и личните му празненства.

Само часове преди оставката Кравченко твърдеше, че няма причина сам да си тръгне. После си тръгна. И макар самият той да определя решението като политическо и да настоява, че обвиненията срещу него са неоснователни, операция „Карфаген“ оставя след себе си въпрос, който тепърва ще преследва Киев - докъде точно са стигали връзките между хората, разследвани за престъпната схема, и върха на украинската прокуратура.