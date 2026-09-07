Нова версия за смъртта на принцеса Деяна разтърси света

На 6 септември 1997 г. светът се сбогува с принцеса Даяна. Лондон е потънал в траур, милиони следят погребението пред телевизионните екрани, а един кратък жест на кралица Елизабет II се превръща в един от най-запомнящите се кадри от този ден.

Когато ковчегът на Даяна преминава покрай Бъкингамския дворец, кралицата свежда глава. Поклонът към жената, която британците вече наричат „принцесата на народа“, остава сред най-силните символи на онова необикновено сбогуване.

Само шест дни по-рано Даяна е загинала при автомобилна катастрофа в Париж. На 31 август 1997 г. Mercedes S280, в който пътуват принцесата, нейният спътник Доди ал Файед, бодигардът Тревър Рийс-Джоунс и шофьорът Анри Пол, катастрофира в тунела „Алма“.

Даяна, Доди и Пол умират. Единственият оцелял е Рийс-Джоунс.

Почти три десетилетия по-късно официалните разследвания на трагедията отдавна са приключили. Това обаче не е сложило край на конспиративните теории. А една от най-спорните отново поставя в центъра британското разузнаване MI6 и предполагаем метод за предизвикване на катастрофа – мощна ослепителна светлина.

Бивш агент на MI6: Даяна е била следена

В основата на тази версия стои Ричард Томлинсън – бивш служител на британската разузнавателна служба SIS/MI6.

Томлинсън работи за службата през 90-те години и отдавна е познат с твърденията си около смъртта на принцесата. Според него британското разузнаване е проявявало интерес към Даяна и е следяло движенията ѝ.

Най-сериозното му твърдение обаче засяга самата катастрофа.

Според версията на Томлинсън шофьорът Анри Пол може да е бил заслепен с изключително силна светлина точно когато автомобилът влиза в тунела „Алма“. Бившият разузнавач допуска, че подобно устройство би могло за секунди да дезориентира човек зад волана и да доведе до загуба на контрол.

Теорията за т.нар. „светлинен пистолет“ никога не е доказана, а официалните разследвания не установяват участие на британските тайни служби в смъртта на Даяна.

Томлинсън обаче твърди, че определени отговори може да се намират в секретните архиви на MI6.

Какво се случва с Анри Пол преди катастрофата

Особено място в теорията на бившия агент заема шофьорът на фаталния автомобил.

Томлинсън твърди, че Анри Пол е бил информатор на британското разузнаване и е предоставял информация, свързана с принцесата. Именно затова според него движенията на Пол в последните часове преди катастрофата са от ключово значение.

Във фаталната вечер шофьорът напуска хотел „Риц“ в Париж, след като смята, че работният му ден е приключил. По-късно обаче се връща, когато става ясно, че Даяна и Доди отново са в хотела и ще имат нужда от автомобил.

Какво точно е правил Пол през част от времето между напускането и завръщането си, се превръща в една от подробностите, върху които през годините се изграждат различни версии.

Непосредствено преди трагедията има и кратък период, в който движенията му не са уловени от камерите за видеонаблюдение.

След смъртта му у него е открита и значителна сума пари. Томлинсън вижда в тези обстоятелства причина предполагаемите контакти на Пол с разузнавателните служби да бъдат изследвани по-задълбочено.

Алкохолът и необичайните токсикологични резултати

Една от основните констатации след катастрофата е високата концентрация на алкохол в кръвта на Анри Пол.

Изследванията показват около 0,19% – приблизително три пъти над тогавашната допустима граница във Франция. Открити са и следи от медикаменти, включително антидепресант.

Внимание предизвикват и отчетените високи нива на въглероден оксид в кръвта му.

Томлинсън използва именно токсикологичните резултати като част от своята теория. Според него не бива да се изключва възможността Пол да е бил умишлено опиянен или по друг начин повлиян преди пътуването.

Това предположение също не е потвърдено от официалните разследвания.

Защо „светлинният пистолет“ се превръща в център на теорията

Най-интригуващата част от твърденията на Томлинсън е предполагаемият начин, по който би могла да бъде предизвикана катастрофата.

Бившият агент посочва сходство между случилото се в Париж и оперативен сценарий, за който твърди, че е бил обсъждан в разузнавателните среди – шофьорът на движещ се с висока скорост автомобил да бъде внезапно заслепен със силна светлина и така да загуби контрол.

Според Томлинсън подобна техника е била известна на MI6.

През годините теорията за ярка светкавица в тунела се появява многократно. За нея говори и бившият руски агент Александър Литвиненко преди смъртта си през 2006 г., като също допуска използването на специално оборудване.

Наличието на подобно устройство в тунела „Алма“ във фаталната нощ обаче никога не е установено.

Защо подозренията стигат до MI6 и кралското семейство

Смъртта на една от най-известните жени в света неизбежно поражда въпроса кой би имал интерес от нея.

През годините част от конспиративните теории насочват подозренията към британския истаблишмънт и дори към кралското семейство. Като аргумент се посочват тежкият развод на Даяна и тогавашния принц Чарлз, огромната популярност на принцесата и все по-независимият ѝ живот след раздялата с престолонаследника.

Други версии търсят мотив в международната ѝ обществена дейност. В последните години от живота си Даяна използва огромната си популярност, за да привлича внимание към хуманитарни проблеми, като една от най-известните ѝ кампании е тази срещу противопехотните мини.

Нито една от тези линии обаче не е довела до доказателства за организиран заговор за убийството ѝ.

Какво казват официалните разследвания

Докато конспиративните версии продължават да се появяват, заключенията на официалните разследвания са различни.

Френското разследване не открива доказателства, че катастрофата е резултат от организирано убийство.

Години по-късно британската операция „Пагет“ проверява множество твърдения за заговор, включително версии за участие на тайните служби. Разследването също не намира доказателства, че MI6 или британското кралско семейство са организирали смъртта на Даяна.

През 2008 г. британско съдебно жури стига до заключението, че Даяна и Доди са станали жертва на „незаконно убийство“, причинено от грубо небрежното шофиране на Анри Пол и действията на преследващите автомобила папараци.

Това е официалната картина на трагедията. Но тя не успява да сложи край на съмненията.

И накрая остава поклонът на Елизабет II

Шест дни след катастрофата всички политически спорове, напрежението между Даяна и монархията и въпросите около смъртта ѝ за момент остават на заден план.

На 6 септември Лондон е изпълнен с хора, дошли да изпратят принцесата.

Когато траурната процесия преминава покрай Бъкингамския дворец, Елизабет II свежда глава пред ковчега.

Моментът остава в историята не просто заради строгия кралски протокол, а заради всичко, което Даяна представлява в онзи момент. Жената, която вече не носи титлата „Нейно кралско височество“, получава последен публичен знак на уважение от самата кралица.

Близо 30 години по-късно този кадър продължава да бъде сред символите на трагедията. Както продължава да живее и въпросът какво точно се е случило няколко дни по-рано в тунела „Алма“.

Версията на Ричард Томлинсън за MI6, Анри Пол и предполагаемата ослепителна светлина остава недоказана теория. Но появата ѝ отново показва защо смъртта на Даяна продължава да бъде една от най-обсъжданите трагедии на ХХ век – официалното разследване е приключило отдавна, но мистерията в общественото съзнание никога не е изчезвала напълно.