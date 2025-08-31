Смъртта на Даяна – нещастен случай или убийство?

Телефоните на чуждестранните кореспонденти в Париж започват да звънят пронизително в 1 часа през нощта на 31 август 1997 година. В онази августовска нощ Даяна, принцесата на Уелс, умира само на 36 години от раните си, получени в автомобилна катастрофа в един парижки тунел.

За трагичната й смърт са изписани милиони думи. Повече мастило е изхабено вероятно само за убийството на американския президент Джон Кенеди. Но и за двете фатални събития въпросите остават повече от отговорите.

Беше ли смъртта на принцеса Даяна наистина нещастен случай или поръчково убийство? Мнозина все още твърдят, че тя е била убита. Малко преди трагичния й край, самата Даяна предрича в писмо до своя верен иконом, че ще бъде убита в автомобилна катастрофа.

След фаталната нощ никой от журналистите в Париж не успява да мигне дни наред, знаейки, че може би работи по най-големия случай в кариерата си. Впоследствие някои от най-нечувствителните от тях признават, че са спечелили толкова много пари от тази трагедия, че са могли да се отдадат на луксозна почивка след това.

Брак за трима

Най-високата титла в благородническата йерархия е тази на краля, а най-ниската - просто благородник. И макар Даяна да е Лейди (баща й е граф), което е само с една титла по-високо от благородник, тя успява се омъжи за най-големия син на кралица Елизабет, днешният крал Чарлз. Макар да ражда двама синове – техният брак, по думите на Даяна, не е щастлив. Освен това в него участват трима души: съпругът й обича друга жена. Даяна се справя с това унижение като повръща след хранене и крещи нецензурни думи под прозорците на двореца, хвърляйки в шок гостите на своята свекърва.

През август 1996 г. бракът им, сключен на 29 юли 1981 г., приключва официално. След известни преговори между нейните адвокати и тези на принц Чарлз Даяна получава тлъсто обезщетение от 17 милиона паунда.

Отново неомъжена, тя е свободна да излиза на срещи и не пропуска да го направи. Тогава се появява Доди ал Файед и разлюлява почвата под краката й. Той е син на един от най-богатите мъже в Обединеното Кралство – милиардерът Мохамед Ал Файед - собственик на луксозния търговски център „Хародс“ и на футболен клуб Фулъм. Притежава също хотел „Риц“ в Париж.

Доди, образован в престижно частно училище в Швейцария и в английската Кралска академия „Сандхърст“, е изпълнителен филмов продуцент и името му стои под успели заглавия, сгоден е по онова време за американския модел – Кели Фишър.

Фаталното лято

Мохамед ал Файед дочул, че дъщерята на приятеля му няма къде да отиде, той поканва Даяна и момчетата й да се присъединят към семейството му в неговата строго охранявана вила в Сен Тропе.

Даяна и синовете й са във вилата от три дни, когато пристига Доди. Кели Фишър също идва с него, но не се присъединява към годеника си във вилата. Откарват я деликатно с хеликоптер на яхтата „Куджо“.

Преди лондонските вестници да надушат за новата афера Ди и Ди, двамата прекарват вълшебни дни в парижкия хотел „Риц“, връщат се в Лондон за филмова премиера в частен киносалон в Сохо и се наслаждават на многобройни романтични вечери на свещи в апартамента на Доди на „Парк Лейн“. Когато не са заедно, непрекъснато разговарят по телефона.

Следва круиз по Средиземноморието със семейство Ал Файед, от Кели Фишър няма и следа. Даяна подвиква на папараците, обсаждащи яхтата: „Скоро ще имам новини за вас! Ще се изненадате от това, което ще ви кажа!”. Следващата сутрин заглавията на таблоидите обявяват: „Целувката!“.

В 15:20 часа на 30 август 1997 г. частният самолет на Мохамед ал Файед докосва пистата на парижкото летище „Ле Бурже“. Двамата се настаняват в Императорския апартамент в „Риц“. Докато фризьорът оправя изсветлялата от слънцето коса на Даяна, Доди отива в бижутерския магазин „Репоси“, намиращ се срещу хотела.

Пръстенът

Чичото на Доди Хюсеин Ясин ще каже по-късно, че е получил телефонно обаждане от племенника си, който му е казал, че двамата с Даяна идват в Париж, за да може Доди да купи годежен пръстен. Готвел се е да направи предложение за брак на принцесата. Икономът на Доди също потвърждава впоследствие, че двамата влюбени са щели да се сгодят в онази нощ. Той разказва, че по-късно ги е заварил във всекидневната – Доди е бил на колене пред нея, а тя е гледала ръката си. Икономът я е чул да казва „Да“.

Вече сгодени, Даяна и Доди са щели да отлетят за Лондон на следващия ден, където тя е щяла да сподели новината със синовете си. След това са щели да направят официално публично изявление.

Дали Доди наистина се е готвил да предложи на Даяна през онази нощ? Или вече го е бил направил на яхтата и само е трябвало да вземе пръстена от Париж? Няма вече кой да каже.

В 21:53 часа пред „Риц“, Даяна и Доди си пробиват път през тълпата папараци, за да стигнат до ресторанта на хотела. Той е пълен, двамата не искат да чакат поръчката си там и побързват да излязат. Няколко минути след 22:00 часа Доди и разплаканата Даяна се връщат в Императорския апартамент.

Какво са правили Даяна и Доди освен да вечерят не се знае, но 14 минути след полунощ двамата излизат от стаята си в коридора, където ги чака бодигардът Рийс-Джоунс. Възнамеряват да се върнат обратно в апартамента на Доди на улица „Арсен-Усе“.

Мотоциклетистът

Планът за отърваване от папараците е задействан, Доди сяда зад шофьора Пол, а Даяна – вдясно до него, зад Рийс-Джоунс. Мерцедесът вдига скорост на широкия площад „Дьо ла Конкорд“ и Рийс-Джоунс си слага колана, а Даяна и Доди се обръщат назад, вероятно за да проверят дали папараците са тръгнали след тях.

Мерцедесът навлиза в двупосочния тунел приблизително в 00:20 часа. Въпреки късния час и по двете платна се движат коли. Според показанията на техните шофьори и пътници, дадени по-късно, мерцедесът се е движел с твърде висока скорост. Някои журналисти пишат, че тя се е движила с около 170 км в час, а други казват, че не е вдигнала повече от 100. Трети, цитирайки полицейски източници, твърдят, че скоростомерът е бил заседнал на 195 км в час; с други думи, това е била скоростта на автомобила в момента на катастрофата. През онази нощ в Париж ограничението е било 30 км в час. Шофьорите и пътниците в другите коли казват също, че водачът на мерцедеса трудно го е контролирал. Движел се е на зиг-заг. На известно разстояние зад него са се задавали няколко мотоциклета.

Мъж на име Беноа Бура е в тунела и точно ще излезе от него, когато вижда „Мерцедес“ S 300 да го застига по другото платно. Той разказва, че пред него са се движели два автомобила „Пежо“, а пред мерцедеса една „тъмна кола“. Вниманието му е било привлечено от мерцедеса и тъмната кола заради свиренето на гумите на първата. Тогава шофьорът на мерцедеса е загубил контрол над колата, която се е ударила в един от стълбовете, разделящи двете платна и автомобилът се е обърнал и е спрял в посоката, от която е дошъл. В този момент Бура е забелязал мотоциклет в близост до мерцедеса. Помислил си е, че мерцедесът и тъмната кола са се ударили и затова шофьорът е загубил контрол. Моторът не е спрял, а е увеличил скоростта си и е излязъл от тунела.

Намиращите се над тунела хора също виждат мотоциклета. Те казват на полицията, че той е излязъл от тунела с превишена скорост, точно след като са чули шума от разбиваща се кола. Не могат да кажат дали на него са се возили един или двама души, защото всичко е станало много бързо. А и е било тъмно.

Последните думи

Анрив Пол е мъртъв още при спирането. Доди също. Бодигардът Рийс-Джоунс диша, но е в безсъзнание. Даяна не само диша, но е в пълно съзнание.

Кореспондент на британския „Обзървър“ казва, че първият човек, появил се при колата, е бил минаващ пешеходец. Той е видял Даяна, без да осъзнава коя е тя, да лежи ранена в задната част на колата. Тя е плачела и е мълвяла: „Боже мой, Боже мой“.

Първият доктор, добрал се нея е, д-р Фредерик Мелиез. „Започнах да преглеждам младата жена на задната седалка. Виждах, че е хубава, но тогава не осъзнах коя е“, казва по-късно той.

Когато Медицинската служба пристига в тунела с линейка за спешна помощ, часът е 40 минути след полунощ. Пожарникарите са пристигнали осем минути след инцидента, а д-р Мелиез – след две. Французите са обвинени във фаталната грешка да не откарат веднага Даяна в болницата, първо да я стабилизират на място – в линейката за спешна помощ.

Вече в линейката кръвното й налягане отново тревожно пада, а колата се движи към болницата много бавно, защото и най-малкото сътресение би могло да причини поредно спиране на сърцето.

Линейката избира най-прекия път до болницата, но спира внезапно. Даяна е получила поредния сърдечен арест. В болницата сърцето й остава безмълвно.

Шофьорът пиян?

Преди още да излязат наяве всички подробности за инцидента, редакторите вече са питали своите кореспонденти дали има някакви признаци, че „Ди е нарочно убита“.

Докато полицията все още разследва папараците, обвинявани от цялото общество за смъртта на Даяна, журналистите се опитват да открият повече за човека, стоял зад волана на мерцедеса. Освен че е мъртъв и че тялото му се намира в градската морга, не знаят нищо друго за него. Оказва се, че Анри Пол е имал 15 банкови сметки. Според някои сведения сумата е достигала 1 700 000 франка (350 000 долара). През 1997-а с тези пари човек е можел да си купи луксозен апартамент в Париж. Никой не успява да открие източника на парите на Пол, макар неговите роднини и приятели да наблягат на факта, че той е бил ерген и е можел да спестява.

Някои журналисти, опитващи се да помогнат на набедените за смъртта на принцесата папараци, тиражират версията, че Анри Пол е бил мъртво пиян и затова е загубил контрол над колата. Дали Анри Пол е бил пиян и биха ли се качили Даяна, Доди и Рийс-Джоунс в кола с пиян шофьор? Рийс-Джоунс няма спомен за инцидента. Той обаче твърди, че Пол не е бил пиян онази вечер.

Но кой е убил принцесата? Съдия Стефан изпълва доклада си с 6 000 страници и в края на 1999 г. представя резултатите в парижката Съдебна палата. Присъдата на френското дознание гласи, че принцеса Даяна е загинала в резултат на автомобилна катастрофа, причинена от пияния и дрогиран Анри Пол. Папараците са действали неразумно, но не те са причинили инцидента.

Теории на конспирацията

Мохамед ал Файед години наред обвинява тайните служби на Франция, Великобритания и/или Съединените Щати, че са убили Даяна, сина му и Анри Пол. В един момент дори набеждава съпруга на британската кралица принц Филип, херцог на Единбург, за лицето, наредило на тези тайни служби да убият принцесата. Даже се опитва неуспешно да накара френските власти да преразгледат решението си за нещастен случай. Настоява, отново неуспешно, органите във Франция и Великобритания да изследват повторно пробите от кръв и урина на Пол.

Странното е, че има още един любител на теориите за конспирация: самата принцеса Даяна. През октомври 1997 г., десет месеца преди смъртта си, Даяна пише писмо до Пол Бюрел – когото неофициално е издигнала от иконом до свой довереник и приятел – че ще бъде убита в автомобилна катастрофа.

Тъй като Даяна не е носела пръстен по време на катастрофата, следователно Доди все още не й го е бил дал. Дали вече й е бил направил предложение и какъв е бил нейният отговор, знаят само те двамата.

