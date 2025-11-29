Зеленски спешно при Макрон. Причината

Украинският президент Володимир Зеленски отново отива в Париж, за да се срещне с френския си колега Еманюел Макрон. Визитата ще е в понеделник, съобщи Елисейският дворец, цитиран от "Ройтерс".

Двамата лидери ще обсъдят условията за справедлив и траен мир след разговорите в Женева и американския мирен план, се казва в изявлението на администрацията на Макрон.

Зеленски беше за последно в Париж на 17 ноември.

