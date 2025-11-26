ЕС със спешен план за Украйна! Заеми за възстановяването  

Европейските държави спешно разработват нов план за предотвратяване на финансовия колапс на Украйна в началото на 2026 г., ако не успеят да се споразумеят за конфискация на замразените активи на Русия, за да финансират Киев.

Това съобщава вестник Politico, позовавайки се на свои източници.

Лидерите на ЕС на октомврийската среща на върха се надяваха да се споразумеят за предложение за използване на замразените активи на Москва, за да предоставят на Украйна "репарационен заем" в размер на 140 милиарда евро.

Въпреки това, тази идея срещна "яростна съпротива" от страна на Барт де Вевер, министър-председателя на Белгия, където се намират парите. Ръководителят на белгийското правителство е загрижен за сериозните рискове, свързани с експроприацията на руски активи.

Затова експерти в Брюксел сега спешно разработват нови инициативи за подпомагане на Украйна в случай, че предложението за "репарационен заем" не бъде подготвено за срещата на върха на лидерите на ЕС на 18 декември.

Една от опциите, които получават подкрепа, е предоставянето на "мостов заем" на украинската страна, финансиран чрез общностно заемане. Тези средства ще помогнат на Украйна "да остане на повърхността през първите месеци на 2026 г.", заявиха четирима представители на ЕС.

Това, казаха те, ще осигури повече време за подготовка на пълен "репарационен заем" с руски активи по начин, който Белгия "може да понесе".

Според двама европейски дипломати на Украйна може да бъде предложено да изплати първоначалния "мостов заем" на ЕС след получаване на финансиране от дългосрочен "репарационен заем".

Подготовката на такъв план, както посочва публикацията, може да бъде завършена в следващите дни.

Въпреки това, в дългосрочен план няма алтернатива на "репарационния заем", според ЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com