Потоп в София. Затвориха Околовръстното

Проливният дъжд, който цяла нощ вали в София и все още не спира, превърна улиците на столицата в реки. Един от кризисните участъци се оказа Околовръстното шосе между Бояна и Драгалевци в посока Младост. Локалното платно и две от основните ленти са затворени. На място има екипи на Гражданска защита.

Наводнени са улиците и в крайния квартал Малашевци. В центъра на София също има огромни локви и водни образувания, които пречат на движението на автомобили и автобуси. Една от основните причини е лошата работа на отводнителните канали, които не могат да се справят с натоварването.

Пътищата към Витоша също са затворени. Общината спря градския транспорт до планината, защото се очакват снеговалежи и екстремно време.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com