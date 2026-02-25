Писателят Васил Попов се върна от Антарктида и сподели нещо мистериозно

Антарктида като преживяване беше разтърсваща, каза писателят Васил Попов на среща-разговор, която се проведе в Столичната библиотека днес. Той се завърна от белия континент на 17 февруари заедно с ръководителя на българските антарктически експедиции проф. Христо Пимпирев, биотехнолога Кирил Кандиларов и журналиста Живко Константинов.

Модератори на дискусията бяха Димитър Петров и Дебора Йорданова, учредители на Съюза на младите писатели, който организира събитието заедно със Столичната библиотека.

„Целта (на посещението ми на Антарктида, бел. ред.) беше проучвания за продължението на „Пермафрост“, каза авторът. „Пермафрост“ е негова книга, написана след завършването на „Мамник“.

Попов сподели, че първоначално е бил поканен да посети базата от проф. Христо Пимпирев миналата година, но е отклонил поканата, за да участва в снимките на сериала „Мамник“, посочва БТА. Проф. Пимпирев му е казал, че описаните неща в „Пермафрост“ са много близки до действителността в Антарктида.

Попов разказа, че се е радвал на слънчево време през по-голямата част от посещението си на базата. „Китове, косатки, тюлени, пингвини - на мен ми беше интересно, освен всичко друго, да видя и отношенията на кораба“, каза писателят.

Той разказа за това, че, заедно с екипа, са посетили и аржентинската база „Есперанса“, която е построена насред колония от хиляди пингвини.

Попов разказа и за посещението на остров „Дисепшън“, където има активен вулкан и изоставена база на китоловци. „Дъното се белее от кости на китове, които са били избивани с хиляди“, каза Попов, обяснявайки, че когато времето е хубаво и корабът навлезе към острова, може да бъде видяна описаната гледка.

Писателят обясни, че през първата вечер, прекарана на Антарктида, много хора сънуват свои починали близки. Той каза, че въпреки че не е вярвал, че това ще му се случи, и той самият е сънувал дядо си.

Васил Попов изказа и мнението си относно актуалния телевизионен сериал „Мамник“, чийто сценарий е по неговия едноименен роман.

„В сериала има неща, които успяхме да направим по-добре и да развием“, каза Попов, говорейки за телевизионната адаптация на неговия роман „Мамник“. Според него, историите на второстепенните герои са можели да бъдат по-дълбоко изследвани, благодарение на бързината на развитието на действието.

„Имаше много неща, които предлагах да се откажем“, каза авторът, говорейки за трудностите на адаптацията. „Казах на режисьора Виктор Божинов, че съм окей да се правят промени, стига да са логични“.

