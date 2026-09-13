Писателят Васил Попов се върна от Антарктида и сподели нещо мистериозно
Пътувал дотам за проучвания за продължението на "Пермафрост"
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Пътувал дотам за проучвания за продължението на "Пермафрост"
Това каза Христо Пимпирев
Това съобщава ръководителят на експедицията Христо Пимпирев
Експедицията ни ще търси останки от динозаври, снимат с дрон Антарктида Лекарка минала през ледник, за да стигне до проф. Христо Пимпирев на Антаркти...