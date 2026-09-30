България взе 2,25 млрд. евро нов дълг

България пое нов дълг от 2,25 млрд. евро от международните финансови пазари. Това потвърдиха от Министерството на финансите, след като страната ни за втори път тази година излезе на външните пазари за финансиране.

Новият дълг е структуриран в три емисии с падежи през 2031, 2034 и 2044 г. Първата е в размер на 1 млрд. евро, втората – 750 млн. евро, а третата – 500 млн. евро.

Облигациите са емитирани в рамките на средносрочната глобална програма на България за поемане на държавен дълг на международните капиталови пазари.

Инвеститорският интерес към емисията е бил значителен. Общият обем на подадените поръчки е надхвърлил 5,5 млрд. евро, съобщават от финансовото министерство. В хода на предлагането е отчетено и намаляване на спредовете.

Това е второто излизане на България на международните пазари за годината. През юли страната набра 2,5 млрд. евро от външните пазари.

От началото на годината България е поела и вътрешен държавен дълг чрез 12 емисии на обща стойност 1,75 млрд. евро.

От Министерството на финансите уточняват, че новопоетият дълг е в рамките на законовия лимит от 10,1 млрд. евро.

Така общият обем на новото финансиране, привлечено от външния и вътрешния пазар през годината, продължава да нараства, като средствата се набират чрез емисии с различни матуритети.