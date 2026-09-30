Спасиха Демерджиев от неудобните въпроси за имоти и паспорти

Мнозинството спаси вътрешния министър Иван Демерджиев от неудобните въпроси за обвинението срещу него заради обществената поръчка за новите документи за самоличност за 82 млн. лв., както и от отговори за 411-те имота, които той и жена му притежават. Бившият МВР-шеф Калин Стоянов, депутат от ДПС, поиска изслушване на Демерджиев по тези две теми, но мнозинството в парламента не позволи.

Вместо това по предложение на Петър Витанов и група народни представители от "Прогресивна България" бе прието изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Изслушването трябваше да бъде точка първа от днешния дневен ред. Но заради убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив бе отложено за първа точка утре.

Зам.-председателят на ПГ на ДПС Хамид Хамид внесе абсолютно същото предложение като това на Витанов за изслушването на Демерджиев за мантинелите и полетите, но то бе отхвърлено. Направихме същото предложение, едно към едно - дори с грешно поставените запетайки, но предложението на мнозинството се приема, а нашето не, изрази недоумението си Хамид. Освен аргументът кой кара влака, друг не виждам, каза Хамид.