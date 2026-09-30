Горещи данни! Йотова води с две обиколки

Първо проучване на „Маркет ЛИНКС“ за електоралните нагласи преди президентските избори на 25 октомври, реализирано съвместно с bTV. Изследването е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.

Според проучването на първо място е кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев с 41,4%. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 21,9%.

На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4%. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с 0,9%. Други кандидати получават 3,7%.

„Този рекорден брой кандидатпрезидентски двойки, регистрирани за този вот, фактически не показва твърде сериозно разпръскване на гласоподавателите в различни посоки. Виждаме, че отново се фокусира върху първите фракции и върху най-добре познатите кандидати“, сподели в студиото на „Тази сутрин“ социологът Добромир Живков, който представи резултатите от националното представително проучване.

„Нагласите показват, че българските граждани са готови да отидат да гласуват. Декларираната готовност за това е сравнително висока - 46%“, каза Живков.

Той подчерта, че това е декларираната готовност за участие във вот, което не гарантира, че ще достигне такива нива. „Дали това ще стане, зависи от самия ход на кампанията и от това как се представят отделните кандидатпрезидентски двойки“.