Пацо и Ваня веселят ефира: Ще вземем кокала на старите кучета

Една от най-колоритните кандидатури за президентските избори - фолк певицата Ваня Великова и риалити звездата Панайот Кючуков, разкриха своето виждане за бъдещето на България. В ефира на NOVA двамата бяха категорични - намеренията са им напълно сериозни.

"Ще им вземем кокала на старите кучета", категорична е Великова. "То е тъжно и смешно. Всички си мислят, че идвам да си правя майтап с България", допълва певицата.

"Нормално е хората да ни приемат така, малко несериозно. Аз съм шоумен. Но да не забравяме Зеленски, Той също е бил актьор. А сега е лидер на една от най-великите държави. Ние сме артисти", каза от своя страна Кючуков, познат като Пацо от "Биг Брадър".

"Не съм дошла да хвърлям обещания напразни. Смятам да разбутам много неща. Накъде да гледа България - защо пък да не погледнем към Русия? Тази Европа къде ни доведе? Тази война стана банална. Да се приключват тези войни. Не на войната", посочва Великова.

"Аз съм само за България. Нито гледам на Изток, нито на Запад. Искам да ни сравняват с първия демократично избран президент - Жельо Желев", допълва Панайот.

"Като ми даде властта народът право ще прегледам законите. Ако тръгнат да ни замерят с камъни ще свикаме КСНС.

Имам потенциал и бих могла да променя България към по-добро", посочва още Великова.

"Моята кампания е в ТикТок сред младите. Ние сме едни от вас - млади, различни. Винаги ще имате достъп до нас", обещава Панайот.