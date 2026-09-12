Изненада: Нов играч влиза в битката за президентския вот
Той е готов за кампанията за „Дондуков“ 2
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Той е готов за кампанията за „Дондуков“ 2
Примата застава зад кандидат-президентската двойка
Днес ще каже къде планира да бъде събитието по официалното обявяване
Държа се като хулиган на "Дондуков" 2
Президентът Йотова продължава разговорите за съставяне на правителство
Последната среща на президентът Йотова е със заместник-председателя на Сметната палата Силвия Къдрева
Странта ни влизав непознати води
Президентът проведе разговори
По традиция президентът покани десетки деца и техните родители за украсяването на празничното дърво...
Сградата на президентството едва ли помни толкова златни медалисти на куп. Това бяха първите коментари след като легендата Христо Стоичков влезе със с...
Българската енергетика премина от „голям шлем" към смислени проекти за енергийна ефективност, диверсификация на източниците и на трасетата за доставка...
България отбеляза тържествено 11 години от влизането си в НАТО. Знамето на Северноатлантическия пакт беше издигнато пред сградата на Президентството в...
София. Съветът на президентите се събра за втора поредна година на „Дондуков" 2. Това съобщи сайтът на президентската институция. Желю Желев, Петър Ст...