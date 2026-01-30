Четвърто "ДА"! Интригата за премиер расте

Четвърто "ДА" за служебен премиер получи перзидентът Илияна Йотова. Зам.-председателят на Сметната палата Маргарита Николова изрази готовност да поеме поста служебен министър-председател, стана ясно след срещата й с държавния глава.

Николова се срещна на „Дондуков“ 2 с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство. Йотова я посрещна на входа на президентската институция. Срещата между тях бе закрита.

"Впечатлена съм от срещата ми с президента, проведохме един много смислен и задълбочен разговор, на който аз споделих, че още по време на изслушването ми през март миналата година в парламента, ми беше зададен въпроса дали съм наясно, че длъжността, за която кандидатствам, попада в списъка на т. нар. „домова книга“ и аз отговорих, че съм наясно. По същия начин потвърдих пред президента, че ще изпълня конституционните си задължения. Считам, че изборът на президента е много ограничен от „домовата книга“ и този избор е много труден както за него, така и за всички, които попадат в списъка", обясни Николова.

Предстои по-късно държавният глава да се срещне със заместник-председателя на Сметната палата Силвия Къдрева.

По-рано днес президентът разговаря с председателя на Сметната палата Димитър Главчев, който обяви, че е склонен да стане служебен премиер за трети път.

Днес е четвъртият ден от срещите на Илияна Йотова с потенциалните служебни премиери. Президентът може да избира измежду председателя на Народното събрание Рая Назарян, управителя на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев или подуправител на БНБ – Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков, председателя на Сметната палата Димитър Главчев или заместник-председател на Сметната палата – Маргарита Николова, Силвия Къдрева, омбудсмана Велислава Делчева или заместник-омбудсман – Мария Филипова.

Подуправителят на БНБ Андрей Гюров и заместник-омбудсманът Мария Филипова изразиха готовност да поемат поста, председателят на Сметната палата Димитър Главчев е склонен да приеме да бъде служебен премиер, а останалите – отказаха.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com