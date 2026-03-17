В 12 без 5! Драма с листите на "Промяната" и ДБ

Страшна драма с листите на "Продължаваме промяната - Демократична България" се разигра в 12 без 5. Последните минути преди крайния срок за регистрация на изборите се оказаха инфарктни за коалицията.

Оказа се, че 21 от общо 31 листи ще са водени от "Промяната", които традициионо получават повече челни места. На последните избори през 2024 г. ДБ са били първи в 9 избирателни района, а през 2023 г. - в осем.

Сменени са водачите в 11 области, включително трите избирателни района в София, Варна и Бургас.

Водачите в два района са четирима и са само от ПП. Това са лидерът Асен Василев, който излиза начело в Пловдив-град и родното Хасково, Николай Денков, който ще води списъците на ПП-ДБ в 23 МИР-София и в Благоевград, Мирослав Иванов (Бургас и Ямбол) и Богдан Богданов, който оглавява листите в Монтана и в Плевен.

ДСБ и "Да, България" пък са си поделили по пет първи места, като двама от тримата им лидери дори са отстъпили, за да пуснат напред хората си. Само съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев ще води в 24-и район в София.

Другите два столични района традиционно се повеждат от ПП. В 23-и водач ще е Денков, а в 25-и - Бойко Рашков, който влиза в челен сблъсък с Бойко Борисов, Румен Радев, Костадин Костадинов и Слави Трифонов.

Подребата на столичните листи обаче означава, че знаковите лица на ДБ отново ще трябва да разчитат на преференции, за да се преборят за парламента. Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов е чак пети в 23-и МИР, шеста е Елисавета Белобрадова. Ако се справят с преференциите Венко Сабрутев и юристът Стою Стоев от ПП може да изгорят. Битката ще е наистина люта.

На миналите избори първа в 24-и МИР беше Надежда Йорданова. Сега тя се връща в Русе, но там ПП-ДБ не са много силни.

Финално Явор Божанков и Даниел Лорер са аут от листите. Двамата бяха изключени от "Промяната" заради подкрепа при гласуването на кабинета "Желязков". ДБ опитали да сложат младия юрист поне последен в търновската листа, но не се получило.

"На всеки избори трябва листите да са инструмент, с който печелим доверие и разширяваме подкрепата си. Затова до последния момент настоявахме Божанков да е част от тях, на което и да е място. За съжаление, колегите от ПП на практика наложиха вето. Бяхме изправени пред ситуация или въобще да няма листа в съответния район, или да е без Божанков. Предпочетохме по-разумния вариант в тази дилема. Но според нас от такива действия губят всички, най-вече избирателите", заяви Божидар Божанов.

В интервю за БНР той потвърди за драмите в коалицията: "В политиката няма значение на кое място си в листата, а колко работиш. Затова и е голямо признание, когато избирателите те подкрепят с преференция, както често се случва при мен и други колеги. Това кара политиците да усещат една особена отговорност. Позицията на "Да, България", изказана още в началото на януари, беше да изоставим партийните квоти и решетки и да опитаме да подредим кандидатите по възможно най-убедителния начин, спрямо качествата им и това колко подкрепа привличат. В крайна сметка, това беше отказано от нашите партньори."

Изненадващо в Пловдив ДБ връщат Владислав Панев - бившия лидер на "Зелено движение", което напусна коалицията след сглобката с ГЕРБ, а сега е в нова - "Антикорупционен блок". Той ще е четвърти в Пловдив, където води Асен Василев, втори е Манол Пейков.

Първа в Перник пък ще е зам.-председателката на ДСБ Кристина Петкова, досега мандатът й бе от столицата. ПП-ДБ не успя да вземе депутатско кресло от Перник последния път.

От варненската листа липсват изгоненият от ПП Даниел Лорер и Ивайло Митковски от ДБ. Повежда я зам.-кметът на морската столица Павел Попов от ДСБ, който заместваше Благомир Коцев през месеците му в ареста.

В листите на ПП-ДБ лица от протеста. Втори в 24-и МИР ще е юристът Велислав Величков от инициативата "Правосъдие за всеки". Там ще е и младият активист Петър Танев, както и Анна Бодакова - сътрудник на Елисавета Белобрадова в парламента. В 23-и МИР пък ще е Малена Малчева от младежкото ПП - една от водещите на протестите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com