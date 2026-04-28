Яки трусове в ПП-ДБ. Писма и разцепление

Яки трусове люлеят "Продължаваме промяната - Демократична България". Поредният скандал, който удари коалицията, е за мястото им в парламента - една или две парламентарни групи за има в 52-ото НС.

От "Да, България" са против да се разделят с ПП в две парламентарни групи. "Нашето мнение е, че трябва да бъдем една парламентарна група и сме предприели документални действия в тази посока. Пишем си с ПП", съобщи съпредседателят Божидар Божанов пред журналисти, попитан дали биха се разделили на две парламентарни групи, каквито твърдения се появиха в публичното пространство.

Божанов се съгласи с призива на лидера на ДСБ Атанас Атанасов от по-рано днес, че трябва да бъдат единна и силна опозиция, защото иначе ерозира доверието на избирателите, които са разочаровали от разделението в коалицията.

"Раздробяването, вътрешните противопоставяния и краткосрочните тактически сметки са не просто грешка - те са риск за стратегическата ни цел: силна, демократична и европейска България", написа във Фейсбук Атанасов.

От ДБ сме съгласни с написаното от Атанас Атанасов, че трябва да имаме курс към повече единство, за да убедим избирателите, че сме техният инструмент. Продължаваме да поддържаме тази теза заедно с "Демократи за силна България", коментира Божанов.

"Трябва да бъдем единни, включително в парламента, защото при концентрация на власт, каквато е налице по обективни причини, е нужно да има много силна проевропейска и антикорупционна опозиция, заяви още той, цитиран от БТА.

Междувременно от "Продължаваме промяната" са поканили партньорите си от "Да, България" и ДСБ на лидерска среща в сряда. Целта е да се обсъди подходът за съвместни действия.

Срещата идва дни, след като напрежението в коалицията взе връх заради изпадането на Манол Пейков от парламента. Причината е, че Асен Василев влезе като депутат от Пловдив, а от Хасково в парламента отива Владислав Панев от квотата на ДСБ. Стигна се дотам, че се заговори дори за сформирането на две парламентарни групи в 52-ото НС, тъй като "Да, България" имат 14 депутати, а ПП - 17. ДСБ пък имат шест депутати.

Божанов коментира, че спорове винаги е имало и ще има, но няма разделителни линии между "Продължаваме промяната" и "Да, България".

Според него около отпадането на Манол Пейков е "буря в чаша вода" и допълни, че на ниво ръководство не е имало подобен спор.

