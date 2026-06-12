Иван Михайлов пред СТАНДАРТ: САЩ искат от България да мечтае по-дръзко за големите проекти

Резките ходове на САЩ при Тръмп имат една положителна импликация – да събудят Европа и да я накарат да се погледне в огледалото, казва Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на Американската търговска камара

Америка е страната с предприемачески дух, в която всеки е свободен да реализира собствен потенциал в полза на обществото

За да се задържат високите върхове на стокообмена между САЩ и България, страната ни да подкрепи проекти и предприемачи, които носят добавена стойност

Цел и на Европа, и на САЩ е да се съкратят веригите за доставки на енергийни източници, метали и редкоземни елементи, както и на готови продукти, произвеждани в Китай

Вносните мита от САЩ пречертават бюджетите на компаниите и се пренасят към сметките на хората, но са и лост за влияние и знак към производителите

Новото българско правителството не е само - то има за партньор бизнеса, както през работодателските организации, така и от страна на двустранните камари

Търговската сделка между САЩ и ЕС макар да се приема със скърцане на зъби, възстанови стабилността и предвидимостта в правенето на бизнес между двата партньора

- Г-н Михайлов, САЩ празнуват своя 250-годишен юбилей в ерата „Тръмп“, която носи силни политически и икономически трансформации. Каква е Вашата равносметка за устойчивостта на американския модел и неговото влияние върху глобалния бизнес днес?

- Новият свят, както са наричали откритите от европейските мореплаватели земи на Южна и Северна Америка, досега в човешката история е бил сред носителите на различното и иновативното, на демокрацията от модерните времена и на индустриалния прогрес.

С обявяването на Декларацията на независимостта на САЩ през 1776,

новата държава се превръща в еталон и в мечта

за мнозина хора по света – свободата е основна ценност, върховенството на закон се установяван с годините като водещ принцип, създават се и се гарантират баланса на властите, дават се права на онеправданите.

Макар тези процеси да продължават с векове, техните положителни последици оформят една нация с предприемачески дух, в която всеки е свободен в множество отношения и най-вече да реализира своя собствен потенциал в полза на обществото.

Американският модел доведе до осъзнаване на глобалната роля на САЩ отвъд Доктрината „Монро“, която роля й определи позиция на световна супер-сила, която може да покори устойчиво Космоса, да се противопостави – заедно със съюзници – на нацистка Германия и да победи в Студената война могъщия СССР.

Нещо повече, ролята й на глобален хегемон в икономическо отношение, я доведе и до позицията на технологичен лидер и форсира Глобализацията.

Правенето на бизнес „по американски“ изведе на преден план дори теория и практика, която спомогна на редица компании и държави по света да направят гигантски скокове в своето развитие.

Днес, в средата на втория мандат на президента Тръмп, ние сме свидетели на мега-трендове, които са естествен резултат от процеси, започнали преди десетки години. Такъв пример е поредният етап на космическите мисии на САЩ, като от години се говори за космическа икономика, защото индустриите, които правят достигането на Артемис 2 до Луната през април, оформят своя собствена икономическа еко-система.

Друг пример е индустрията на изкуствения интелект (AI Industry), която съчетава в себе си изчислителната мощ с нуждата от обилна и достъпна енергия, генерирана от ядрени централи от ново поколение, а скоро – вероятно и от термо-ядрен синтез.

Центровете за данни, центровете за ИИ, университетските, които подготвят кадрите за тях – това са само част от проявленията й. Като тук дори не говорим, че тези две индустрии могат да се съчетаят – то е вече факт:

космическата индустрия разчита на ИИ индустрията

за да може да се завърта цикълът на откривателство и да води до нови решения и върхове.

За малко да пропусна нещо много важно – медицината, която постигна разшифроване на човешкото ДНК, направи редица научни открития, с които да се борят болести и дори стигаме до такива измерения като мечтата за дълголетие (longevity).

- Администрацията на Доналд Тръмп налага нов икономически ред, движен от реиндустриализация и протекционизъм. Как се променят глобалните вериги за доставки и се пренаписват правилата на международната търговия?

- Идването на Доналд Тръмп доведе до редица промени в американския и световния икономически и политически ред. America First трябваше да отговори на част от американските избиратели, които не могат да приемат глобализацията и преместването на производства извън САЩ. Това доведе до загуба на работни места, което за определени региони на страната е пагубно, защото те само това са имали като начин на препитание. Затова и фокуса на администрацията на Тръмп върху връщане или привличане на нови инвестиции, иновации и производства от света към САЩ е продължение на дейността и на предишни президенти, с разликата, че сега наративът и стимулите са по-ярко видими.

Цел и на Европа, и на САЩ е да се съкратят веригите за доставки, основно на суровини, в т.ч. на енергийни източници, метали и редкоземни елементи, както и на готови продукти, произвеждани в Китай.

Тук е разковничето – Китай и Далечният Изток в процеса на глобализация се превърнаха от Световната работилница (на ишлеме), в Глобалният технологичен хъб, без който благосъстоянието на отделния западен човек и на големите компании от останалите шест континента не могат. Този дисбаланс е сред основите на политиката на президента Тръмп и от който и ЕС, в т.ч. България трябва да се възползваме.

Известните мита от САЩ на вносни стоки, освен, че пречертават бюджетите на компаниите в средата на финансовата им година, те се пренасят към сметките на отделните граждани. Това не е ефективно и се разбира от всички.

Но това е лост за влияние и знак към производителите

„Елате да произвеждате в Америка!“

Америка е най-големият пазар на потребителски стоки. Там и е съсредоточено и know-how-то на глобалната икономика с нейните аспекти на изкуствения интелект и космическите изследвания.

- Свидетели сме на сериозна икономическа експанзия отвъд Океана. Намира ли се Европейският съюз в „икономическо торнадо“ заради новите тарифи и какви са най-големите рискове за европейската конкурентоспособност?

- Най-големият риск пред европейската конкурентоспособност е потъването в спиралата на регулациите. Наистина, има нужда от опазване на данните, от ясните правила за развитие и прилагане на изкуствения интелект, но Европа се бе оставила на летаргичното успокоение, че е постигнато лелеяното благоденствие.

ЕС е политически, исторически, икономически и социален феномен, роден благодарение на далновидността на няколко поколения пост-военни политици и визионери от Франция, Германия, Италия.

Икономическото сближаване между доскорошни врагове не само не дава причини за омраза и воюване, а е генератор на идеи, на продукция и на приходи. А това е благосъстояние за отделния гражданин.

Затова и резките ходове на САЩ при Тръмп имат една положителна импликация – да събудят Европа и да я накарат да се погледне в огледалото.

Стимулите за задържане на инвестиции, стимулите за иновации и стимулите за образование трябва да се превърнат не в задължение, а в необходимост за оцеляване в глобалното състезание наречено «Световна икономика».

Примерите са проактивна европейска търговска политика

и проличаха със серията споразумения с Меркосур, Индия и Австралия, както и в последователната политика за подкрепа на Украйна в извоюване на нейната териториална цялост, който процес предизвика бум на развойна дейност, от която и ЕС, и Америка могат да се учат.

И САЩ и ЕС достиганаха до знаменитата си Търговска сделка, която – макар да се приема със скърцане на зъби – възстанови стабилността и предвидимостта в правенето на бизнес между двата партньора.

- Вие бяхте отбелязали, че Европа не може просто да спре да купува американски стоки или обратното, но Старият континент страда от свръхрегулации. Какъв трябва да бъде отговорът на Брюксел, за да не загуби напълно битката за привличане на инвестиции?

- За взаимоотношенията между САЩ и Европа, с които се илюстрира икономическата симбиоза между двата партньора, от години се ползва термина Трансатлантическа икономика. Това е съвкупността от четири компоненета: стокооборота между ЕС и САЩ, както и от произведените от американски компании стоки и услуги в Европа, и на европейски компании в Америка.

Нейната оценка за 2025 г. възлиза на стойност от 9.8 трилиона щ.д. Това е

рекорд, който никоя самостоятелна икономика или съюз е постигал

някога в световната история.

Това число показва взаимосвързаността между двете икономики и нуждата на всяка една от тях с другата. Икономическата симбиоза по между им, обаче, има и своите негативни проявления: американските дигитални услуги нямат европейски аналози, което не се нрави на част от политическите елити на Стария континент; докато европейската склонност към регулации (която има своите основания макар да граничи и с протекционизма) предизвиква недоволството у американския бизнес елит, който се предава и на политическо ниво.

Отговорът на Брюксел е видим – има разбиране, има съответните промени в политиките, които не са проформа, но има и съпротива базирана на европейската идентичност и нужда от суверенитет, разбиран като намалено ползване на американски услуги – дигитални, финансови, отбранителни, разузнавателни, енергийни. Но това, което САЩ отговаря в случая е: «Създайте Ваши, европейски еднорози, като не подкопавате дейността на нашите.» В епоха на отворени пазари, достъп до капитали, Европа трябва наистина освен да се събуди, и да стане от леглото и да върши правилните неща по ефективен начин.

- Свидетели сме на засилена дипломатическата и корпоративна активност на САЩ у нас. През последната седмица България стана домакин на ключови посещения на високопоставени американски дипломати и знакови бизнес лидери. Какви конкретни икономически сигнали изпращат тези визити към американския и българския бизнес?

- Наистина, отчетохме няколко посещения у нас. И, разбира се, очакванията ни са, че ключови фигури на още по-високо ниво са "Добре дошли" в България.

Всичко това може само да ни радва, че България е спирка или повод на тези визити. Но често в радара на медиите попадат тези визити, когато са излъчени от Министерски съвет.

Има и други редица, с които се сплотяват глобалните екипи на американски компании, чийто дом на производство или операции, от години е България. И които са доказателство, че тези бизнеси се чувстват добре у нас, макар и да се оплакват от инвестиционния климат, който нашата асоциация е призвана да опазва.

Всяка една визита носи със себе си определена цел и заряд. Ние се радваме, че страната ни е част от дипломатическите и бизнес разговори, като Американска търговска камара е била икономическият партньор за подобни инициативи у нас и в САЩ през годините.

- Управлението на Тръмп налага огромна промяна в стратегическите търговските пътища Изток-Запад. На фона и на приключилия Бакийкки форум, поставят ли се на масата нови стратегически проекти и в кои сектори можем да очакваме реален пробив в близко бъдеще?

- Работата на двустранните камари – както у нас, така и по света – варира от това да е клуб за срещи на по питие в края на сезона, до това да е дейна сила с нужното влияние, с нужния фокус върху подобренията на инвестиционния климат и с нужната визия да предлага решения и проекти, които могат да дърпат икономиката и страната ни напред.

Американска търговска камара в България с дейността си се стреми да се приближава към втория тип организации. Ние сме били винаги активни в предлагането на възможности за развитие на нашата енергийна независимост, за усилване на дигитална ни свързаност и способности, предлагали сме реформи в сектор «Здравеопазване», апелираме и за адекватно образование, за повишаване на отбранителните способности на отбранителните ни сили и за индустриално партньорство.

Секторите, в които ние се опитваме да сме конструктивен партньор на правителствата ни, са поне дузина. Затова и инициативи като прекия диалог с институциите ни, както и предстоящото на 25.06.2026 г. домакинство на

3-тата Регионална икономическа конференция на Американските камари (ARES 2026)

са нашите начини за позициониране на България пред близки и далечни партньорски организации, бизнеси и правителства, което ще доведе до повече бизнес контакти, потенциални инвестиции и повишена икономическа репутация на страната ни.

- Търговският стокообмен между България и САЩ продължава да се увеличава, като огромен дял имат дигиталните услуги и ИТ секторът. Какви са следващите стъпки, за да отключим пълния потенциал на това партньорство?

- Наистина, стокообменът между САЩ и България бележи върхове през последните години. За да го задържим, обаче, страната ни трябва да съумее да лавира добре в новото измерение на американската митническа политика и да подкрепи проекти и предприемачи, които искат да създадат нещо ново и с добавена стойност както у нас, така и в САЩ.

Например, страната ни трябва да има по-осезаемо присъствие в Америка, но ние

имаме само две търговски аташета

в държава, която има 50 щата – всеки със своя мащаб и специфика.

Американска търговска камара промотира държаваната програма на САЩ SelectUSA, както и ще води трета Бизнес-мисия „Отбрана и сигурност“ на най-значимото изложения по темата, организирано от Асоциациацията на Армията на САЩ (ние сме нейн национален партньор от 2025 г.).

Отделно през нашите b2b и институционални контакти, както и през разговори с диаспората и почетните консули в Америка се опитваме да позиционираме България пред очите и умовете на хора с контакти и възможности. Ако към тези усилия се добавят и систематични държавни такива, смятам, че ще имаме по-добри и устойчиви икономически резултати в двустранните ни отношения.

И не на последно място – и двете страни имат нужда от дипломатически отношения на най-високото ниво. Което ще се осъществи, когато и в София, и във Вашингтон има съответните посланици.

- Вие имате огромен личен опит в аутомотив сектора и високите технологии. Има ли потенциал България да се превърне в регионален център за изкуствен интелект и стратегически центрове за данни под егидата на американски инвеститори?

- България безспорно има потенциалът да стане регионален център за изкуствен интелект. И нашите усилия са насочени в тази посока. Но това, в което заедно държава, бизнес, академични среди трябва да вложим усилия, е да създадем среда както на учене и творчество, така и на пазар и на реализация на решенията, в които изкуственият интелект е вложен.

Често сте казвал, че политическата нестабилност у нас е основна спирачка за инвеститорите. В контекста на новата власт, очаквате ли тяхното засилване и в кои области?

Ние сме в средата на първите сто дни на правителството, което бе избрано от внушителното мнозинство в Народното събрание. В нашите поздравителни писма към новите министри посочихме, че тази победа носи и големи отговорности.

Нещо повече, правителството не е само – то има за партньор бизнеса както през работодателските организации, така и от страна на двустранните камари. Само че

нужен е равнопоставен диалог, обединение около общи ценности и цели

чието постигане ще направят България по-справедлива, по-здрава, икономически устойчива и зряла, по-находчива и дори по-умна чрез образование, предприемачество, култура и спорт.

Затова и мерките на всяко правителство трябва да повишават доверието както у гражданите (които често преминават от роля на избиратели в роля на потребители, а трябва и да са и повече създатели на блага), така и у бизнеса, които реално носи добавената стойност, «пълни Бюджета», гради просперитета и повишава благосъстоянието на цели групи в обществото, когато дори замества държавата в социалната и инфраструктурна роли.

- Кои са спешните реформи, които българската държава трябва да направи, за да се превърне в истински надежден стратегически партньор в очите на Вашингтон?

- Всъщност реформите у нас касаят българските граждани и бизнес. Такива наложителни са в здравеопазването, образованието, енергетиката, обществените поръчки, съдебната система.

Ние сме надежден стратегически партньор на САЩ от години – подкрепяхме борбата срещу тероризма, участвахме във войната в Ирак, България е домакин на редица американски водещи компании, като партньорствата на страната ни с «Кока-Кола», «Къртис», «Уестингхаус» и др. възлизат на десетилетия. Това, което САЩ искат да видят от България е да мечтае по-дръзко за големите проекти на новото време, да не пилее ресурси и да търси нови (във всяко отношение), да има реално върховенство на закона, както и да има образовани и можещи хора.

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