Великолепна седморка пази гърба на Тръмп

В американската политика има един неизменен закон: президентът е толкова силен, колкото е силен е екипът около него. При Доналд Тръмп това важи в пълна сила. Научил всички уроци от първия си мандат, някои от които – по трудния начин, днес Тръмп стъпва върху монолитна мрежа от лоялност, идеология и стратегическа визия. Затова в най-верния му кръг за седем силни мъже, които не просто го подкрепят, а са лице и острие на властта му.

За да води война срещу старата система, Тръмп събра армия от политически гладиатори, които не се страхуват да чупят догми. Това е неговият „Военен кабинет“ – ядрото от лоялисти, които претворяват лозунга „Америка на първо място“ в реална, понякога брутална сила.

Джей Ди Ванс - наследникът на Тръмпизма

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс е идеологическият наследник на Тръмпизма. Олицетворение на „американската мечта“ от бедните райони, той е най-младият и остър глас на икономическия национализъм.

Сенаторът от Охайо е най-яркият представител на новото поколение републиканци, които превърнаха „Америка на първо място“ в политическа доктрина.

Ванс е прагматичният скептик, който настоява за фокус върху вътрешните проблеми на САЩ, а не за безкрайно финансиране на чужди конфликти.

Ванс е идеологически твърд и интелектуално подготвен. Той е човекът, който превежда посланията на Тръмп към младите консервативни избиратели – работническата класа, малките градове, хората, които се чувстват изоставени от глобализацията.

Марко Рубио – ястребът в екипа

Държавният секретар Марко Рубио е първият латиноамериканец начело на американската дипломация. Рубио е ястребът в екипа – кошмарът за Пекин, Хавана и Каракас, защото ги познава по-добре от самите тях. Той съчетава традиционния републикански твърд курс с транзакционния стил на Тръмп, превръщайки Държавния департамент в машина за натиск.

Рубио е прагматичен, умерен в публичния тон, но твърд в стратегическите позиции.

Тръмп разчита на него като на мост към институциите, особено в сферата на външната политика, където е нужна комбинация от твърдост и дипломатичност.

Рубио е фигурата, която може да преведе новата външнополитическа линия през Конгреса.

Непобедимите

С имената на Джей Ди Ванс и Марко Рубио се свързва една от най-обсъжданите в момента теми в САЩ – кой ще наследи Тръмп. В обичайния си стил президентът на САЩ, не даде отговор и не направи избор, а категорично заяви: „Ако вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио обединят сили за президентските избори през 2028 г., двамата биха били непобедими“.

„Смятам, че би било много трудно да бъдат победени Джей Ди и Марко като екип. Аз ги виждам заедно, те се разбират чудесно“.

И с право. Джей Ди Ванс е усмивката, Марко Рубио – юмрукът на американската дипломация. Единият подава ръка, другият притиска. И резултатът дотук е постигане на целите на САЩ. След Украйна, вече го разбира и Иран.

Тихото оръжие Джаред Кушнер

Зетят на Тръмп Джаред Кушнер, съпруг на Иванка, все повече се утвърждава като тихото оръжие на президента във външната политика на Тръмп. Прати ли го някъде Тръмп, значи предстои нещо голямо. Джаред произлиза от свръхбогато ортодоксално еврейско семейство на имотни магнати от Ню Йорк, еврейски бежанци от 1949 г., и е пълна противоположност на ексцентричния си тъст.

Зетят говори тихо, има перфектни маниери и не влиза в медийни скандали и затова вероятно получи безпрецедентната власт като старши съветник на Тръмп. На него бяха поверени най-тежките международни досиета, включително преговорите с Китай и историческите “Авраамови споразумения”, донесли мир между Израел и няколко арабски нации.

Днес Джаред управлява мощен инвестиционен фонд за милиарди, подкрепен от капитали от Близкия изток. Въпреки че официално е извън политиката, неговото стратегическо влияние върху Доналд Тръмп по финансови и международни въпроси остава абсолютно несломимо.

Таранът Стив Уиткоф

Специалният пратеник на президента Тръмп – Стив Уиткоф, е човекът, който заедно с Джаред Кушнер изпълнява най-тежките преговори – от Украйна, през Китай, до Иран.

Уиткоф е дългогодишен приятел на Тръмп и ключова фигура в света на недвижимите имоти и големите инвестиции. Той е човекът, който може да превърне политическите идеи в реални икономически проекти – инфраструктура, строителство, инвестиции, нови индустриални зони.

Макар да няма дипломатическо образование, той постепенно се превърна в неофициален посредник на Вашингтон при сложни международни мисии. Участието му в преговори за Близкия изток, Украйна и Русия показа, че Тръмп разчита повече на личното доверие и бизнес подхода, отколкото на традиционната дипломация. Спокоен, дискретен и рядко търсещ публичност, Уиткоф остава един от хората, които често действат зад кулисите на най-важните геополитически сделки.

Финансовият магьосник Скот Бесент

Министърът на финансите Скот Бесент е мозъкът на Уолстрийт зад икономическия щит на САЩ. Милиардер и бивш съратник на Джордж Сорос, преминал на страната на Тръмп. Неговата мисия е да балансира агресивните мита със стабилността на щатския долар и да финансира индустриалния ренесанс на Америка.

Като един най-уважаваните американски инвеститори и бивш главен инвестиционен директор на Soros Fund Management, Бесент е човекът, който разбира глобалните пазари, валутите, лихвите, търговските войни и бюджетната дисциплина. Тръмп го слуша, защото Бесент говори езика на финансите – език, който превръща политиката в икономическа стратегия.

Неотстъпчивият Пийт Хегсет

Министърът на отбраната Пийт Хегсет е голямата изненада в екипа на Тръмп. Той е майор от Националната гвардия и дългогодишен тв водещ във Fox News. Хегсет получи мисия да прочисти Пентагона от политическата коректност и да върне армията към единствената ѝ цел: максимална бойна смъртоносност („maximum lethality“). Той е символът на бруталния подход – „ние преговаряме с бомби“.

Мъск - Технологичният император на Тръмп

Илон Мъск не просто съветва, той получи картбланш от Тръмп да разтърси държавния апарат из основи, режейки бюрокрацията с размах. Неговото присъствие в екипа гарантира, че САЩ ще държат технологичното надмощие в Космоса, сателитните комуникации и изкуствения интелект. За едни е визионер, който ускорява прехода към електромобили и космическата ера, за други – непредсказуем милиардер, който с едно съобщение в социалните мрежи може да разтърси финансовите пазари.

Независимо, че между Мъск и Тръмп настъпи разрив, днес двамата отново са заедно, е Технологичният император се утвърди и като влиятелен политически фактор в Съединените щати, един от хората, които задават дневния ред на света.

Две жени в отбора

Две дами допълват перфектния отбор на Доналд Тръмп – Сузи Уайлс и Каролин Левит.

Наричат шефа на кабинета в Белия дом Сузи Уайлс „Ледената кралица“ зад кулисите. Тя е първата жена на тази позиция в историята. Днес е човекът, който менажира хаоса и поддържа желязна дисциплина в обкръжението на президента.

Сузи Уайлс е една от най-влиятелните жени в орбитата на Доналд Тръмп. В миналото е управлявала успешни губернаторски кампании във Флорида, включително тази на Рон ДеСантис, преди политическите им пътища да се разделят. Уайлс е известна с това, че умее да изгражда дисциплина в екипите, да подрежда приоритети и да държи под контрол сложни политически операции.

В кампанията на Тръмп тя е не просто координатор – тя е архитектът на терена. От щатските структури до националните послания, от логистиката до кризисните реакции, Уайлс е човекът, който държи машината в движение. Нейната сила е в комбинацията от твърдост и интуиция – тя усеща кога да натисне, кога да отстъпи и кога да промени курса.

Във втория мандат на Тръмп Уайлс се превръща в жената, която гарантира, че политическата стратегия няма да се разпадне под натиска на скандали, атаки и вътрешни напрежения. Тя е стабилният център в един често нестабилен политически свят.

Ако Сузи Уайлс е стратегът зад кулисите, Каролин Левит е гласът, който излиза на сцената. Едва в средата на 20-те си години, тя вече е едно от най-бързо изгряващите имена в републиканската комуникационна школа. Работила е в Белия дом, в Конгреса и в медийните структури, които оформят консервативния дневен ред.

Левит е част от поколението, което владее дигиталната политика – социалните мрежи, онлайн мобилизацията, новите формати на комуникация. Тя говори езика на младите избиратели, но защитава твърда консервативна линия.

Най-младият говорител на Белия дом е лицето на посланията – бърза, остра, уверена. Умее да влиза в медийни сблъсъци, да защитава позициите на кампанията и да превръща сложни политически теми в ясни, мобилизиращи фрази.

Левит е важна не само заради комуникационния си талант, но и заради символиката: тя е доказателство, че Тръмпизмът вече има свое младо поколение, което не просто повтаря старите послания, а ги адаптира към новата медийна среда.

Сузи Уайлс и Каролин Левит са различни по стил, опит и темперамент, но заедно оформят женския гръбнак на политическата машина около Тръмп. Уайлс е стабилността, Левит – енергията. Едната подрежда стратегията, другата я превръща в послание.

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