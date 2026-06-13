Рубио удари по масата: Замразяваме разговорите с Русия и Украйна
“Ако някой друг иска да се заеме с това - моля”, добави държавният секретар
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“Ако някой друг иска да се заеме с това - моля”, добави държавният секретар
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