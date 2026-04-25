Преговорите в Пакистан! За първи път разногласия в ръководството на Иран

Докато в Пакистан вървят вторите, но непреки преговори за мир в Иран, медии обявиха, че за първи път се забелязват разногласия в иранското ръководство относно възможни отстъпки в името на сделка със САЩ и край на войната.

Това пише The Wall Street Journal, позовавайки се на източници и анализатори.

Според изданието, напрежението, възникнало в началото на април, е нараснало значително през последните дни. Техеран започна уклончиво да отговаря на ключови въпроси относно преговорите.

Авторите на публикацията отбелязват, че по време на периода на активни военни действия иранските елити са демонстрирали единство, но на фона на примирието приоритетът се е изместил към премахването на санкциите, което изисква трудни компромиси.

Тази ситуация е изострила борбата между твърдолинейните в Ислямския революционен гвардейски корпус (IRGC) и цивилните служители, фокусирани върху икономическото възстановяване.

Консервативните среди вече са увеличили натиска, а шефът на иранския парламент Мохамад Галибаф и външният министър Абас Арагчи са попаднали под медиен обстрел заради акцента си върху ядрената програма.

Експертите прогнозират, че вътрешните спорове усложняват диалога с Вашингтон и могат да отслабят позицията на иранските власти в страната.

В Исламабад днес преговорите за мира започнаха, но докато американската делегация лети към Пакистан, външният министър Арагчи води разговори с началника на щаба на пакистанската армия Асим Мунир, който действа като посредник в диалога между Техеран и Вашингтон.

Арагчи изказа позицията на Иран, както и коментари по исканията на Съединените щати, съобщи Ал Джазира.

Представителят на иранското външно министерство Исмаил Багхай заяви, че иранската страна не планира среща с представители на САЩ по време на посещението си в Пакистан.

По-късно днес се очаква да пристигнат специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетят Джаред Кушнер, които ще водят отделни разговори с пакистанската страна.

Арагчи веднага след кая на непреките преговори заминава за Оман, а после и за Русия.

Междувременно бе съобщено, че в стратегически важната провинция Исфахан, разположена в централна Иран, ситуацията отново ескалира.

Ирански медии съобщиха, че специално подразделение на иранската полиция е открило огън по американски въздушни цели в южната част на провинцията.

Кадрите от момента на обстрела на американския военновъздушен флот отново извадиха на преден план трудната ситуация със сигурността в региона.

