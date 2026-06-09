Напрежение в Ормуз! Тръмп се закани на Иран

Ново напрежение над Ормуз.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американски военен хеликоптер е бил свален от Иран и че Вашингтон „трябва“ да отговори на атаката, предаде АФП, информира БТА.

В свое изявление Тръмп посочи, че е бил информиран, „че снощи иранците са свалили един от нашите изключително модерни хеликоптери Apache, докато е патрулирал над Ормузкия проток“.

Той уточни, че пилотите не са пострадали.

„Съединените щати обаче трябва по необходимост да отговорят на тази атака“, заяви Тръмп.

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