Невиждана гледка в Техеран. Разтопен асфалт, блокада и милиони в черно

Докато Америка празнува 250-годишния си юбилей, Иран скърби за аятолаха Али Хаменей, тленните останки на който са изложени за поклонение в религиозния комплекс Мосала в столицата. Погребението му ще е в четвъртък, в родния му град Машхад.

В Техеран жегата е не по-малко убийствена от тази в САЩ, а в центъра единствено дърветата дават някаква сянка на тротоарите, напечени от горещото юлско слънце.

Улиците в покрайнините на града, обикновено пълни с транспорт, сега са празни, а магазините - затворени. На фона на това центърът гъмжи от дълга процесия на хора в черно, като се очакват да преминат около 20 милиона души следващите дни, разказва в репортаж „Ведомости“.

Хотелите в центъра са препълнени, като там са отседнали делегациите, дошли за поклонението, както и журналистите с тях. Те са предимно от Турция, Пакистан, Русия, Индия, Армения, Китай и Бангладеш.

Навсякъде до пътя от летището към града има черни знамена на огромен пилон и плакати в траур с изображение на черен юмрук на червен фон и надпис "Трябва да се изправим" или "Нека се изправим", разказват руските журналисти.

Независимо, че жегата е непоносима, хиляди в черно маршируват с знамена и плакати. Опашките от петък следобед са с километри и се чака с часове.

Хората носят различни знамена. Едни - на Иран, други – на Хизбула, трети - на йеменското движение Ансар Аллах. Те напомнят за процесията в памет на свещения шиитски имам Али в иракския град Наджаф през 2024 г.

На голям плакат в центъра е показан ковчегът на Хаменей, който се носи над тълпата, а в горната част е слънцето, чиито лъчи падат върху тленните останки на аятолаха.

Улиците в близост са блокирани от полицейски коли и войници с картечници близо до тях.

Жегата е огромна, асфалтът се топи, вода се раздава от доброволци в бутилки. Пожарникари, които стоят заедно с линейките, пръскат хората с мощни пръскачки, като охлаждат така и пътната настилка.

Има и музика, и песни. Някои са енергични и ритмични, но повечето са тъжни, като призовават за борба срещу враговете на исляма и Иран. Заедно с това се чуват и много писъци и викове на хората, носещи предимно плакати на тримата Рахбари – Хомейни, Али Хаменей, и настоящия - Моджаба Хаменей.

Процесията се контролира от много хеликоптери, които кръжат над града, а полицията се намесва, правейки пълни проверки на хората, знамената и чантите, едва когато доближат джамията.

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