Новият шеф на СДС отговори за Пеевски и Атанасова: Активно мероприятие

Новият председател на СДС Илия Лазаров започна първата си голяма политическа заявка със защита на Десислава Атанасова по казуса с твърденията за предполагаем съвместен полет с Делян Пеевски. В предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по НоваНюз той определи темата като „активно мероприятие“ за отклоняване на вниманието от бюджета, представен от кабинета на Румен Радев.

Лазаров потвърди още, че СДС няма да променя курса си и остава в коалиция с ГЕРБ.

Казусът с полета и политическата атака

Лазаров коментира твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев за предполагаем съвместен полет на Делян Пеевски и Десислава Атанасова. Според него темата се използва, за да премести фокуса от други по-тежки политически въпроси.

„Според мен тази информация е активно мероприятие за отклоняване на вниманието от лошия бюджет, представен от кабинета на Румен Радев“, заяви лидерът на СДС.

По повод настояванията на „Демократична България“ и „Възраждане“ Десислава Атанасова да се оттегли като конституционен съдия, Лазаров беше категоричен, че вижда политически мотив.

„Това е пиар акция на „Възраждане“ и гузна съвест от страна на „Демократична България“. Именно от ДБ гласуваха за Десислава Атанасова за конституционен съдия“, посочи той.

Курсът към ГЕРБ остава

Лазаров коментира бъдещето на СДС. Той заяви, че не се очакват промени в политическия курс на партията след избора му за лидер. По думите му сегашната линия е изграждана заедно с досегашния председател Румен Христов. „Затова с встъпването ми в длъжност не очаквайте големи сътресения“, заяви Лазаров.

Той потвърди и коалиционната рамка с ГЕРБ. „Ние сме в коалиционни отношения с ГЕРБ в рамките на 52-рото Народно събрание и продължаваме да бъдем в една коалиция“, каза лидерът на СДС.

Десницата и президентският вот

По темата за предстоящите президентски избори Лазаров заяви, че десните политически сили трябва да излъчат общ кандидат, ако искат да имат реална тежест в надпреварата.

Според него президентът Илияна Йотова вероятно ще се кандидатира за държавен глава и ще бъде сериозен опонент. Затова, по думите му, десницата не може да си позволи раздробяване и отделни кандидатури без шанс за по-широка подкрепа.

Трудната коалиция с БСП

Лидерът на СДС призна, че участието в предишното управление е било трудно заради съвместната работа с БСП. Той подчерта, че между двете формации има сериозни идеологически различия.

„Въпреки че бяхме заедно с БСП, ние имаме сериозни идеологически различия. Но влязохме в тази коалиция, за да влезе България в Шенген и да стане част от еврозоната“, заяви Лазаров.

По думите му именно това е изпълнило историческата мисия на СДС - България да бъде част от свободната западна общност.

Радев, санкциите и руската пропаганда

Лазаров коментира и позицията на Румен Радев за 21-вия пакет санкции срещу Русия, включително мерките срещу руския патриарх Кирил. Според него подобна санкция може да бъде използвана от Москва за вътрешнополитическа пропаганда.

„Когато се налагат санкции срещу руския патриарх, се създава впечатление, че западният свят води битка срещу Руската православна църква. По този начин вършим огромна услуга на руската пропаганда. Това е грешен ход“, заяви лидерът на СДС.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com