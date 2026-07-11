Трима влизат в битката за ДСБ. Партията избира нов лидер след ерата „Атанасов“

ДСБ избира днес нов председател в пряк сблъсък между Радан Кънев, Йордан Иванов и Васко Василев. Националното събрание започва в 11:00 ч. в зала 3 на НДК и събира 650 делегати, които ще гласуват и за ново национално ръководство и останалите партийни органи. Вотът ще сложи край на деветгодишното лидерство на Атанас Атанасов и ще определи курса на формацията при управлението на премиера Румен Радев.

Смяна след девет години

Атанас Атанасов оглавява ДСБ от 2017 г., след като преди това е бил заместник-председател на партията и дългогодишен ръководител на софийската й организация. Новият лидер ще поеме формацията в период на промени в десницата и подготовка за местните избори през 2027 г.

ДСБ е учредена на 30 май 2004 г. в зала „България“ в София от 1365 участници, а за първи председател е избран бившият премиер Иван Костов. През следващите 22 години партията преминава през самостоятелно участие в избори, Реформаторския блок и създаването на коалицията „Демократична България“.

На форума са поканени представители на партиите от „Демократична България“, неправителствени организации и международни партньори. Освен нов председател делегатите трябва да приемат политическите и организационните насоки за следващия мандат.

Кънев влиза с хоризонт „България 2050“

Радан Кънев се връща в битката за председателския пост, след като вече е ръководил ДСБ. В момента той е евродепутат от групата на Европейската народна партия и представител на формацията в Европейския парламент.

Кънев поставя сред основните задачи противопоставянето на „едноличното популистко управление“ на Румен Радев, консолидацията на демократичната опозиция през периода 2026-2030 г. и създаването на нов национален консенсус с хоризонт „България 2050“.

„Задачите са прости и ясни, но изискват амбициозна визия и за партията, и за държавата и обществото“, заявява Кънев. Неговата програма предвижда ДСБ да предложи по-смела дясна алтернатива и да участва активно в обединяването на опозиционните демократични сили.

Иванов залага на местните избори

Настоящият заместник-председател на ДСБ Йордан Иванов влиза в надпреварата с концепцията „ДСБ - Етап 4“. Подготовката за местните избори през 2027 г. е поставена като основен организационен и политически приоритет.

Програмата му предвижда укрепване на местните организации, по-активно включване на членовете в партийния живот и създаване на ново поколение лидери. Иванов иска и по-силно присъствие на ДСБ в обществения дебат и в рамките на „Демократична България“.

„Успешните партии вече не мобилизират тълпи, а свързват общности“, заяви той при представянето на концепцията. Сред целите му са подготовка за следващия цикъл от местни и парламентарни избори и издигане на повече кандидати, създадени и подкрепени от структурите по места.

Василев връща консервативния профил

Третият претендент Васко Василев е сред основателите на партията и на гражданския клуб „Диалог“, от който започва създаването на ДСБ. Той поставя като своя основна цел високото качество на партийната работа и връщането към ясно разпознаваем десен и консервативен профил.

„ДСБ е най-близо до Консерваторите в Англия. Неприкосновена частна собственост и свободна пазарна икономика. Християнската ценностна система. И здрав разум при харчовете от хазната. Както правят добрите стопани“, посочва Василев.

Неговата кандидатура поставя ударение върху идеологическата идентичност на формацията, финансовата дисциплина и защитата на частната собственост. Този подход се различава от по-широкия национален хоризонт на Кънев и организационната програма на Иванов.

Три пътя пред партията

Лидерският вот очертава три различни посоки за ДСБ. Кънев предлага партията да бъде двигател на национална демократична алтернатива, Иванов поставя в центъра местните структури и новото поколение кадри, а Василев настоява за връщане към консервативните основи. Решението на делегатите ще покаже не само кой ще наследи Атанас Атанасов, но и каква роля ще търси ДСБ в „Демократична България“ и в опозицията срещу кабинета на Румен Радев.

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