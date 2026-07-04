Румен Христов разкри. Ще има ли коалиция със СДС извън ГЕРБ

СДС няма намерение да напуска коалицията с ГЕРБ, въпреки разпространените вчера информации, че „Демократична България“ може да търси сините за нов десен съюз. Бившият вече председател Румен Христов заяви пред НоваНюз, че партията има подписано коалиционно споразумение с ГЕРБ за 4-годишен период и че разговори за разделяне не са водени.

Темата стана особено чувствителна покрай смяната на върха в СДС и публикации, според които ДБ може да търси нов партньор вдясно. Христов обаче постави акцента върху стабилността на досегашната формула и вероятността СДС да подкрепи кандидат на ГЕРБ за президент.

Сините остават в познатата формула

„Ние дълго време работихме с колегите от ГЕРБ. Там коалицията е на идеологическа основа. Ние сме много близки едни до други“, заяви той.

Христов уточни, че през последните 8 парламентарни избора партийните органи са решавали СДС да се коалира с ГЕРБ. По думите му винаги е търсена възможност за взаимодействие с ДСБ, но реалната политическа линия на партията е останала в досегашния съюз.

Президентският вот и името на Гюров

След темата за коалицията Христов коментира и президентските избори. Той заяви, че според него ще бъде грешка СДС да се яви самостоятелно на вота за държавен глава. „Аз съм се явявал на подобни избори, гласовете, които събрахме, бяха малко под 70 хил., така че не виждам смисъл“, каза Христов.

По думите му президентските избори тепърва предстои да бъдат обсъдени, но най-вероятният вариант е СДС да подкрепи кандидат на ГЕРБ. Това поставя ясна рамка - сините са за обща кандидатура, но не и за решение, което се появява без предварителен разговор.

Именно тук Христов изрази резерви към възможността бившият служебен премиер Андрей Гюров да бъде издигнат в тандем с бившия главен секретар на МВР Георги Кандев. „Леко съм смутен, че тази кандидатура беше поставена на масата без да се проведе диалог“, заяви той.

Забранените партньори на местно ниво

Христов направи и уточнение за местните коалиции. По думите му забраната на СДС на местно ниво е била за коалиция с „Възраждане“ и БСП.

Това е важен детайл, защото поставя границите на партията извън националното партньорство с ГЕРБ. Посланието е, че СДС може да търси различни местни формули, но не и на всяка цена и не с партии, които ръководството приема като несъвместими със синята идентичност.

Участието във властта и цената за СДС

Христов призна, че участието на СДС в мнозинството зад кабинета на Росен Желязков вероятно е довело до отлив на избиратели. Той обаче постави това в по-широкия контекст на трудните управленски формули и необходимостта партията да носи отговорност. „За мен най-трудната коалиция беше с БСП, от началото на демократичните промени за пръв път да сме в една формула“, каза Христов.

По думите му бюджетните искания на БСП са били „много раздути“, но впоследствие е бил предложен добър бюджет, одобрен от синдикатите, преди правителството да подаде оставка. Така Христов се опита да представи участието на СДС не като безусловна подкрепа, а като участие с прагматична цел и с трудни компромиси.

Лазаров пое партията

Днес досегашният главен секретар на СДС и евродепутат Илия Лазаров беше избран за нов председател на партията на Националната отчетно-изборна конференция. Румен Христов се оттегли от лидерската позиция след 8 години начело, но остава заместник-председател. Още преди конференцията беше публично обявено, че Лазаров е кандидатурата за нов председател, а Христов ще остане в ръководството.

„По едно и също време издигнаха кандидатурите ни с Илия Лазаров. Би било братоубийствено да се явим един срещу друг. В този смисъл реших да се откажа“, обясни Христов.

Той уточни, че не е подал оставка, а мандатът му е изтекъл и по устав е трябвало да се проведе отчетно-изборна конференция. „Решихме да подкрепим друг колега с по-различна визия. Останах заместник-председател, защото имам натрупан опит, който искам да споделя. СДС за мен винаги е било кауза. Поставял съм неговите интереси над личните си винаги“, заяви Христов.

Нов екип, стара посока

На конференцията бяха избрани и четирима заместник-председатели - Румен Христов, председателят на СДС-София и общински съветник Антон Койчев, кметът на Карлово Емил Кабаиванов и председателят на СДС-Варна Янко Станев. Главен секретар става Миглена Горанова.

Така смяната на председателя не изглежда като рязък завой, а по-скоро като опит за приемственост с ново лице начело. Христов остава в ръководството, което означава, че опитът на досегашната линия ще продължи да влияе върху решенията на партията.

Пеевски, Атанасова и границата на съмненията

Христов коментира и казуса с твърденията за общи полети на Делян Пеевски и Десислава Атанасова. Той заяви, че вероятно част от информацията, представена от вътрешния министър, е била невярна.

По думите му Атанасова е пътувала до Турция, докато Пеевски е отивал за Дубай. Христов беше предпазлив и по отношение на исканията за оставката ѝ като конституционен съдия. Според него, дори да се докаже нейно провинение, то би било твърде дребно, за да доведе до оттегляне от Конституционния съд.

„Много сериозни са изискванията за отстраняване от КС, всяко съмнение за оставка е малко пресилено“, смята бившият председател на СДС.

Той добави, че Десислава Атанасова отдавна не е член на ГЕРБ и затова не може да се търси отговорност от партията или от коалицията. Така Христов се опита да отдели темата от политическата отговорност на ГЕРБ-СДС и да я постави в полето на фактите, доказателствата и конкретните правила за Конституционния съд.

Толеранс, но не кресливост

Христов беше предпазлив и в оценката си за правителството. Той припомни, че СДС ще даде толеранс за първите 100 дни. „Ние заявихме категорично и продължаваме да го заявяваме - ще бъдем конструктивна, а не креслива коалиция. Колегите от „Прогресивна България“ имат 100 дни толеранс от нас“, каза той.

Така СДС влиза в новия си вътрешнопартиен етап с две основни послания. Първото е, че лидерът се сменя, но курсът към ГЕРБ остава. Второто - че партията ще търси роля на умерен и конструктивен участник, а не на шумен разрушител на формули. В този смисъл най-важният сигнал от Христов е ясен: СДС не тръгва към самостоятелна авантюра, не приема президентски кандидатури без разговор и поне засега държи синята врата отворена най-вече към досегашния си партньор.

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