Златният коз под земята. Българските метали преобръщат индустрията

Металите са новото петролно оръжие на света. Въпросът е не дали ще копаем, а как

Векът на петрола все повече отива към своя залез, за да отстъпи място на ерата на металите и критичните суровини. Днес най-голямата битка в световната икономика се води не на финансовите пазари, а в земните недра, където се кове технологичното бъдеще на планетата.

Без мед, цинк, литий и индустриални минерали е невъзможно да съществуват зелената енергетика, изкуственият интелект, микрочиповете и модерната отбрана.

В дните на титаничен сблъсък между САЩ, Китай и Русия, страната ни продължава да крие в хилядолетните си земи своето най-голямо стратегическо предимство. А българският добив, разкъсван от глобалната битка за ресурси и зеления преход, вече е изправен пред исторически кръстопът.

Днес, в Деня на миньора, отбелязваме професионалния празник на десетки хиляди българи. Но и отново обръщаме поглед към индустрията, която държи златния коз под земята и крепи икономическата ни независимост в ерата, в която минералите са новото злато.

Гръбнакът на икономиката

Истината е, че тежестта на добивната промишленост е отвъд сухите цифри на статистиката. Защото този сектор е фундаментът на националната сигурност и икономическата независимост на България.

Той генерира най-високата добавена стойност на един зает работник в цялата българска икономика и осигурява брутни заплати, които са сред най-високите в страната.

Големите компании в този сектор не само плащат данъци, те инвестират милиони в местните общности и така подпомагат регионите - здравно, социално, образователно.

Нещо повече - без родния добив електроенергийната ни система и преработващата ни промишленост биха били изцяло зависими от скъпия внос.

Поредицата от индустриални гиганти в сектора гарантира устойчивост на цялата ни икономиката, като прилага световни стандарти и технологии, и в същото време разчита на армия от професионални кадри, обучени през десетилетията.

"Асарел-Медет“ и групата "Геотехмин“ продължават да са стълбовете на медодобива, без които европейската вълна от електромобилност и възобновяеми енергийни източници не би могла да се реализира успешно.

"Дънди Прешъс Металс“ отдавна е технологичният лидер в бранша, който превърна българския рудодобив в световен еталон за дигитализация, безопасност и интелигентна минна индустрия, ключов стълб в добива на злато и медни концентрати.

КЦМ от своя страна е лидер в металургията и преработката, който затваря цикъла и превръща суровините в стратегически крайни продукти за световните пазари.

"Каолин“ пък е ключовият доставчик на индустриални минерали, без които са немислими десетки производства на Стария континент, включително стъкларската и керамичната индустрия.

Негативният обрат

Въпреки своята стратегическа роля, през последната година секторът усети тревожен спад в производството заради свитото външно търсене.

Ключови пазари в Европа, особено Германия, преминават през производствена криза, а когато европейските заводи намаляват темпото, това автоматично свива търсенето на български метали и суровини.

Затова и след пиковите стойности в предходните години, през последните месеци пазарите тръгнаха надолу.

Причините обаче са не само външни. Безспорен факт е, че бюрократичните забавяния при съгласуването на екологични разрешителни продължават да блокират инвестиционните планове на компаниите. Вместо да гледа към нови хоризонти, бизнесът често е принуден да губи време в досадния административен лабиринт.

Мостът към големия преход

Този пазарен и административен натиск съвпада с най-радикалната икономическа трансформация в историята на континента, а именно Европейската зелена сделка. И точно тук се крие голямата дилема пред България.

От една страна страната ни спешно трябва да защити традиционните си индустрии, за да не загуби енергийната си независимост и хиляди работни места.

От друга - климатичните цели на Брюксел за декарбонизация са необратим процес, а свиването на въгледобива чука на вратата.

Това е и причината България да има екзистенциална нужда от Плановете за справедлив преход.

Мнозина ги разглеждат като поредния чиновнически документ, но всъщност те са спасителната мрежа, която може да предотврати икономически колапс в най-засегнатите региони.

В същото време са и социалният залог, който може да омекоти неизбежния натиск от Зелената сделка, особено за три области - Стара Загора, Перник и Кюстендил. Региони, които са изправени пред огромното предизвикателство - как да трансформират въгледобива, без да допуснат нова демографска криза.

Исканията на бранша

Факт е, че Европейската комисия дава огромни възможности чрез Плановете за справедлив преход, защото това са средства за преквалификация на кадрите и привличане на чисти, високотехнологични инвестиции.

Това е и шанс за изграждане на водородни долини, индустриални зони и ВЕИ мощности върху рекултивирани терени.

И най-вече - това е рамо, финансова подкрепа за хилядите миньори и техните семейства.

За да се превърнат час по-скоро тези лелеяни средства в реалност, Българската минно-геоложка камара все по-често бие камбаната и настоява за спешен диалог с държавата и то при ясни правила.

Браншът настоява за спиране на внезапните законодателни промени в Закона за подземните богатства и методиките за концесионни такси през бюджетни закони. А също така за спешно дефиниране на стратегическите за България минерали в синхрон с Европейския акт за критичните суровини.

Исканията включват още съкращаване на тежките административни срокове за съгласуване на нови проекти, както и ясна и разграфена по срокове Държавна стратегия за преодоляване на острата криза за инженери и технически кадри.

Управленската визия

За да отговорят на тези остри искания на бранша, управляващите залагат на дългосрочно планиране.

В приетата Програма за управление на Република България 2026-2030 г. и подготвяната Национална индустриална стратегия за преработващата и добивна промишленост кабинетът обещава ускоряване на двойния преход - зелен и цифров. Държавата планира драстично съкращаване на административните срокове и по-бързо съгласуване на екологични процедури.

Истинският коз на България обаче все се крие под земята. Голяма част от находищата на редки и критични суровини у нас изобщо не са разработени. Както казва изпълнителният директор на Българската минно-геоложка камара едва 5% от територията на страната ни са проучени.

Затова и провежданата в момента мащабна Национална научна програма „Критични и стратегически суровини“ има за цел именно това - да докаже икономическия потенциал на скритите ни богатства, които са в основата на бъдещата високотехнологична икономика.

Битката за минералите

В съвременния бурен свят, транспортните и логистичните коридори Изток-Запад вече се преначертават и за наша радост България се превръща в естествен и незаобиколим фактор по тези маршрути.

Но ако останем само като транзитна територия, през която преминават чужди стоки и суровини, ще изпуснем исторически шанс.

За да се превърнем в технологичен лидер, страната ни трябва да затвори цикъла - от интелигентен добив на неразработените ни находища, през преработка по най-високи екологични стандарти, до интеграция в европейските вериги за производство на чисти технологии и микрочипове.

Ключът към нашето утре

Кога ще стане това? Тогава, когато държава и бизнес заработят в абсолютен синхрон. Тогава, когато спрем да гледаме на минната индустрия като на занаят от миналото и я припознаем като национален приоритет на бъдещето.

Българската минна индустрия доказа, че е модерна, дигитализирана и зелена много преди това да стане брюкселска директива.

Днес въпросът е не дали ще копаем, а как. Затова и на този Ден на миньора е време да си пожелаем не просто сигурност в галериите и рудниците, а смелост да отключим потенциала, който природата ни е дала и да капитализираме подземните си богатства.

Защото в новата световна икономика истински независими ще бъдат само онези държави, които държат ключа към ресурсите на утрешния ден.