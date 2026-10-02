Нов завод позлатява наш град. Откриват близо 200 работни места

В Кърджали беше открит завод за фотоволтаични модули, осигуряващ близо 200 нови работни места и производствена мощност от един гигават годишно. Това се случи на официална церемония, а лентата на завода прерязаха заместник-министърът на икономиката Красимир Якимов, инвеститорът от “ВЕСС Модулс” (VESS Modules) Цветелина Бориславова, кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, областният управител Бисер Николов и народният представител и заместник-председател на Народното събрание Айтен Сабри.

„Това е моделът на икономическо развитие, който ние целим. Инвестиции във високите технологии, в реалната икономика, предвидими, конструктивни работни места, висока добавена стойност“, каза пред присъстващите заместник-министър Якимов.

Той подчерта важността на това подобни инвестиции да бъдат насочвани към регионите в страната, с което да се осигурява трайна заетост. Якимов допълни, че се работи активно по създаването на по-добра бизнес и инвестиционна среда в страната, с по-малка регулаторна тежест, по-лесни процедури, така че бизнесът да се развива и да намира повече перспектива в развитието си в България. Якимов каза също, че България не може и не трябва да бъде единствено и само пазар за технологиите на бъдещето. Това, за което ние работим, е България всъщност да бъде мястото, на което тези технологии се произвеждат, допълни той.

„Стоим пред завод, който преди по-малко от две години беше само идея на хартия“, каза пред присъстващите Цветелина Бориславова и допълни, че това е първият изцяло автоматизиран завод за фотоволтаични модули в Европейския съюз с годишен капацитет от 1 гигават, пише БТА.

​„И тук, в Кърджали, всеки 18 секунди ще се ражда нов панел, без нито една ръчна операция по цялата производствена линия. ​Не защото не вярваме в българските ръце, а защото вярваме, че тези ръце заслужават да строят, да управляват и да изобретяват технологиите на утрешния ден, а не да вършат просто работа, която машините могат да свършат вместо тях“, каза още Бориславова. Тя допълни, че проектът за създаването на завода в Кърджали не е бил лесен, а сред факторите открои, че той е създаден не там, където е било най-лесно, а там, където е било най-нужно.

„Това е и лична кауза за мен. Аз вярвам в България като проект, който все още се пише. Вярвам, че страна с нашата история, с нашия интелект и с нашия труд има всички основания да застане в първите редици на европейската индустрия“, каза още тя.

Ръководството на новия завод бе поздравено и от кмета на Кърджали Ерол Мюмюн и от областния управител Бисер Николов. На церемонията изпълнителният директор на “ВЕСС Модулс” ЕАД Аксер Шакир получи TÜV сертификат за качество от директора на TÜV SÜD за региона на Китай - Синмей Джао, която поздрави компанията и пожела на новата инвестиция успех и просперитет.

Заводът за фотоволтаични модули в Кърджали ще работи както за европейския пазар, така и за трети страни. По думите на инвеститора Цветелина Бориславова вече има заявен интерес от турски компании, от клиенти от африкански държави на най-високо ниво, както и от клиенти от Съединените американски щати.

По думите на председателя на съвета на директорите на “ВЕСС Модулс” ЕАД - Любомир Градев са посетени много заводи преди създаването на този в Кърджали, за да бъдат научени и комбинирани най-добрите практики. Той обясни, че времето за производство на един панел е под 18 секунди, което позволява висока конкурентност спрямо тези на най-големите производители от Китай.