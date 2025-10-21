Ерол Мюмюн: Превръщаме Кърджали в град на бъдещето

Нови постижения, нови хоризонти, нова енергия! Нашият град може да бъде пример за развитието на Родопите.

Това заяви кметът на Кърджали Ерол Мюмюн в речта си от високата „трибуна“ на Паметника на Освободителите, предаде "24 Родопи".

21 октомври, Денят на Кърджали, на свободата и възраждането на духа по новия път към успехи, нарече датата Ерол Мюмюн.

„Видяхте колко много неща успяхме да променим за 2 години. Работим да превърнем Кърджали в град на бъдещето – модерен и красив, динамичен, устойчив. Но най-голямата промяна не е в сградите, улиците, проектите.

Тя е в духа ни, вярата, че можем да постигнем всичко това. Кърджали заслужава да е сред водещите градове в страната, със самочувствие и визия“, категоричен бе кметът.

„Усещам вашата подкрепа и доверие. Обещавам да бъда до вас и чувам гласа ви. Нека започнем нов етап, с отворени сърца, да творим град, който не само се развива, но и вдъхновява.

21 октомври да е нашето общо обещание. Да пазим историята и да укрепваме единството си. Кърджали не е просто град, той е символ на надеждата, че когато сме обединени, можем да издигнем дома си над всичко! Честит празник!“, пожела кметът Ерол Мюмюн.

Хиляди изпълниха парка под величествения паметник на освободителите. Те отбелязаха празника на града с хореографията на гвардейския отряд и песните на Славка Калчева.

