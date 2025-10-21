Денят на Кърджали! Рекордни инвестиции и ново начало

Рекордни инвестиции бележат новото начало в Кърджали. Това стана ясно от впечатляващия отчет на кмета Ерол Мюмюн по време на тържествената сесия за празника на града 21 октомври.

Снимки: 24 Родопи

Десетки милиони са инвестирани в Кърджали. Инвестиции, които промениха града и общината. Изпълнени, завършени.

Отчет, който впечатлява с мащабите на инвестициите, посочи народният представител Елван Гюркаш, цитирана от "24 Родопи".

„Всичко това, което виждаме днес, е плод на огромен труд. Но и на симбиоза, между екипа на кмета Ерол Мюмюн и ПГ на ДПС-Ново начало, но и на лидера Делян Пеевски, който милее единствено и само за хората. За една година той успя да промени философията на държавния бюджет и той да достига до всички общини“, посочи Елван Гюркаш.

„Това видео, което видяхме за свършеното в Кърджали, ние само мечтаехме за подобни клипове до този момент. Всички ние, дали като общински съветници, депутати, трябва да направим всичко възможно то да се надгради. Вземаме доброто от миналото, но помним и бездействието, вземаме поуки от грешките назад, за да не се повторят отново те“, заяви народният представител Байрам Байрам.

„Само в сговор и съгласие може да се върви напред. Съграденото остава, не крамоли и конфликти. За 2 години Кърджали показа новия облик и зададе посоката на развитие“, заяви народният представител Цвета Караянчева.

Снимки: 24 Родопи

Учен и музикант са новите почетни граждани на Кърджали

Доцент д-р Дора Янчева и акордионистът Нешко Нешев получиха почетните звания на тържествената сесия на Общинския съвет по повод празника на града.

Снимки: 24 Родопи

Десетилетия с музиката – това е животът на Нешко Нешев, който остави огромна диря по „петолинията“ в Дома на културата. Доц. д-р Дора Янчева пък отдаде целия си съзнателен живот на науката. Дълги години тя бе председател на клона на Съюза на учените в Кърджали

На празника на града кметът поведе похода на свободата!

Булевард „България“ се изпълни от празничното шествие на учебните заведения в деня на Кърджали.

Кулминацията на тържествата ще бъде пред Паметника на Освободителите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com